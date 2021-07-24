Политолог Сергиенко: Берлин заставит Зеленского мечтать о свержении

По словам эксперта, Незалежная уже получила “черную метку” от Германии. Он считает, что когда президент Украины осознает, что ему уготовили заграничные “партнеры”, то будет мечтать об отставке и даже о свержении.

В программе “Время покажет” Первого канала Владимир Сергиенко констатировал, что недавно в одном из немецких изданий вышла статья о конфликте лидера Украины с Конституционным судом. Журналисты обвинили Владимира Зеленского в узурпации власти и предсказали ему огромные проблемы с законом.

По мнению политолога, это был ясный сигнал Киеву от Берлина. Он уверен, что главе Незалежной грозит отставка. Кроме того, Сергиенко заявил, что дело о госизмене, которое собираются завести на Владимира Зеленского в

Государственном бюро расследований (ГБР) Украины — первый шаг инициаторов его свержения.

Эксперт допустил, что президента Незалежной “добьют” после его встречи с коллегой из США – Джо Байденом. При этом он не исключил возможности того, что политику дадут последний шанс выплыть. Он убежден, что в данной ситуации Берлин действует заодно с Вашингтоном.