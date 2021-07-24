Рейтинг одобрения Байдена впервые снизился до 50% в США

Впервые после того, как Джо Байден стал президентом США, рейтинг одобрения его деятельности снизился до 50% среди американцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gallup.

Сообщается, что 45% жителей страны выразили неодобрение его политикой, а 5% не определились, то есть поддерживают Байдена только 50% респондентов (в июне их было 56%). При этом 90% сторонников Демократической партии США одобряют действия Байдена, а вот среди республиканцев положительно высказались лишь 12%. Среди тех, кто не относит себя ни к демократам, ни к республиканцам, Байдена поддерживают 48% респондентов.

Опрос проводился с 6 по 21 июля среди 1007 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах США и в городе Вашингтон. Погрешность не превышает 4%, передает ТАСС.

В апреле Washington Post и ABC News провели опрос, согласно которому рейтинг одобрения Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, за последние 76 лет этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%).