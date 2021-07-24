 

Посольство назвало карту на сайте Олимпиады некорректной из-за Крыма

24.07.2021, 7:08, Новости дня
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Опубликованная на официальном сайте Олимпиады в Токио карта, где Крым не указан как часть России, является некорректной, заявило российское посольство в Японии.

Посольство отметило, что на сайте «содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым». Российская сторона напомнила организаторам ОИ, что воссоединение РФ с Крымом произошло после «свободного волеизъявления его жителей на референдуме», который прошел «в полном соответствии с международными стандартами». 

Как подчеркнули в посольстве, Крым – «неотъемлемая часть» России, а вопрос о его принадлежности закрыт «окончательно и бесповоротно». Посольство полагает, что Международному олимпийскому комитету и оргкомитету Игр следует исправить карту и привести ее «в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», передает ТАСС.

Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку».



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