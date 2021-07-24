 

Машина перевернулась в Тыве, погибли четверо взрослых и ребенок

24.07.2021, 7:08, Новости дня
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Автомобиль Chevrolet Niva перевернулся в Барун-Хемчикском районе, погибли пять человек, сообщило МВД по Республике Тыва.

Вечером в пятницу 37-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась. В ней находились водитель и четыре пассажира – три женщины и ребенок. Все они погибли, ребенок умер в медицинском учреждении. Они ехали из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажылык, передает РИА «Новости».

Напомним, вопрос детской смертности на дорогах в России стоит предельно остро. Только за 2020 год произошло свыше 15 тыс. происшествий, в результате которых ранено 16 тыс. 675 детей, погибли 502 ребенка.



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