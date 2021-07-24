 

Задержан посадивший восьмилетнего сына за руль экс-участник «Дома-2»

24.07.2021, 6:14, Новости дня
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Полиция задержала блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, посадившего за руль своего автомобиля восьмилетнего сына. Против него составлено несколько административных материалов.

«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Московской области установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes, посадивший своего 8-летнего сына за руль. По данному факту в отношении водителя составлен ряд административных материалов за нарушения Правил дорожного движения», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes.



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