Минюст включил «Проект медиа» в список иноагентов

«Проект медиа» внесен в список иностранных агентов, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщили в Минюсте России.

«23 июля Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Project Media, Inc. («Проект медиа», США)», – уточнили на сайте министерства.

Уточняется, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решения заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 2021 года.

Ранее Минюсте РФ включил в список иноагентов издание Insider и пятерых журналистов.