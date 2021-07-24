 

Минюст включил «Проект медиа» в список иноагентов

24.07.2021, 6:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Проект медиа» внесен в список иностранных агентов, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщили в Минюсте России.

«23 июля Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Project Media, Inc. («Проект медиа», США)», – уточнили на сайте министерства.

Уточняется, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решения заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 2021 года.

Ранее Минюсте РФ включил в список иноагентов издание Insider и пятерых журналистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.12 / Пушков оценил протест Украины из-за расширения российских санкций

14.07 / В Росприроднадзоре назвали сроки реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске

04.10 / Новый артиллерийский удар нанесен по Степанакерту

13.03 / Арахамия о нарушении им ПДД: У меня нет оправданий

25.06 / Употребление йогурта может спасти от развития гипертонии

11.04 / Большинство россиян регулярно работают в выходные

08.01 / Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года – министр спорта

31.08 / Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

17.08 / Рубль снизился к доллару

21.07 / Названо число «нулевых пациентов» с коронавирусом в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика