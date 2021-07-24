Объявлено о возобновлении авиасообщения РФ с Молдавией

С 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, сообщили в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне провела заседание штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Как сообщили в оперштабе, было решено возобновить «на взаимной основе» авиасообщение с этими странами. Рейсы возобновят по маршрутам Москва – Манама (два рейса в неделю), Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата (три рейса в неделю) и Москва – Кишинев (также три рейса в неделю), передает РИА «Новости».

Отметим, что РФ с субботы официально возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, передает ТАСС.

Напомним, с 1 августа число регулярных авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается вдвое. Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа.