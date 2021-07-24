 

Диабет 2 типа повышает риск развития ранней деменции

24.07.2021, 6:04, Разное
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Учёные из Парижского университета установили, что диабет 2 типа существенно повышает риск развития ранней деменции. Пациенты с таким диагнозом в возрасте от 60 до 64 лет требуют пристального наблюдения у врачей.
Эксперты изучили данные более 10 тыс. человек, собранных в рамках исследования Whitehall II. В этом долгосрочном эксперименте принимали участие люди в возрасте от 35 до 55 лет. У всех каждые 4 года брались анализы и записывались в электронную медицинскую карту. Таким образом учёные получили наиболее полные данные за длительный период, в частности о состоянии здоровья людей с диабетом 2 типа. Оказалось, что риск развития деменции повышается на 25%, если заболевание было диагностировано в 60-64 года. Если же повышенный сахар начинал беспокоить респондентов в возрасте от 65 до 70 лет, в этом случае они на 24% чаще других страдали от старческого слабоумия. В случаях, когда заболевание развивалось у людей старше 70 лет, никакого влияния на деменцию это не оказывало.

Исследователи уверены, что всё дело в работе сердечно-сосудистой системы. Как правило у людей с диабетом 2 типа пониженное давление. Также организм страдает от инсулинозависимой терапии и истощается. Как следствие в преклонном возрасте повышается риск инсульта, а уже на его фоне развивается болезнь Альцгеймера или деменция.

Источник: www.medikforum.ru



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