Диабет 2 типа повышает риск развития ранней деменции

Учёные из Парижского университета установили, что диабет 2 типа существенно повышает риск развития ранней деменции. Пациенты с таким диагнозом в возрасте от 60 до 64 лет требуют пристального наблюдения у врачей.

Эксперты изучили данные более 10 тыс. человек, собранных в рамках исследования Whitehall II. В этом долгосрочном эксперименте принимали участие люди в возрасте от 35 до 55 лет. У всех каждые 4 года брались анализы и записывались в электронную медицинскую карту. Таким образом учёные получили наиболее полные данные за длительный период, в частности о состоянии здоровья людей с диабетом 2 типа. Оказалось, что риск развития деменции повышается на 25%, если заболевание было диагностировано в 60-64 года. Если же повышенный сахар начинал беспокоить респондентов в возрасте от 65 до 70 лет, в этом случае они на 24% чаще других страдали от старческого слабоумия. В случаях, когда заболевание развивалось у людей старше 70 лет, никакого влияния на деменцию это не оказывало.

Исследователи уверены, что всё дело в работе сердечно-сосудистой системы. Как правило у людей с диабетом 2 типа пониженное давление. Также организм страдает от инсулинозависимой терапии и истощается. Как следствие в преклонном возрасте повышается риск инсульта, а уже на его фоне развивается болезнь Альцгеймера или деменция.

Источник: www.medikforum.ru