Мнение: О том, как вышло, что Путин «поимел» Украину по полной программе



Фото © АР.

Причём чужими руками!

Сейчас очень тяжело читать украинскую публицистику. Намного тяжелее, чем семь лет назад, когда после Майдана и из-за Крымнаша только ленивый не состязался в эпитетах в адрес России. Но #Россия, к тому моменту уже долгое время воспринимавшаяся украинцами как сила враждебная, подобное отношение хотя бы «заслужила» своей стремительной и внезапной атакой через Перекоп.

Иное дело – до недавних пор прочная «крыша». Ощущение незыблемости которой долгие годы служило одним из столпов украинской идентичности, сформулированной в виде слогана «Україна — не Росія». И вот теперь – буквально рухнул мир.

Просто процитирую…

По-русски.

Раз.

Сделка по «Северному потоку-2» для Украины – «классика жанра». Мы как «маленькая девочка», которая отдала себя в жертву «игр взрослых». Хотя серьёзные аналитики и политики прекрасно понимали, что «Северный поток-2» будет достроен, это только вопрос времени.

Проблема в том, что #Украина за столько лет конфликта с Россией так и не сформулировала свои требования, то, как видит свою перспективу. А США и Германия отдают себе отчёт, что им нужно для реализации стратегических интересов. Для этого им необходима Россия. Хотим мы или нет, но, используя нашу зависимость (включая донорские деньги и бла-бла-бла), нас будут подталкивать к тому, чтобы мы ложились в выгодную им канву. ©

Можно подумать, главная ошибка украинских властей состоит в том, что они совсем ничего не требовали от Запада, но только просили… Можно подумать, что страна была в том положении, чтобы требовать, а не просить…

Два.

Соглашение, достигнутое #США с Российской Федерацией (давайте называть вещи своими именами) и Германией по достройке и запуску «Северного потока-2» для Украины – именно то, что языком дипломатии именуют геополитической катастрофой. Дело здесь не только в утере нашей страной пары миллиардов долларов выручки за транзит газа… Куда хуже, что ряд европейских партнёров, не будучи заинтересованными в сохранении стабильного транзита энергоносителей через нашу территорию, окончательно охладеют к самой идее санкций против РФ за любые злодеяния Кремля – будь то аннексия Крыма, оккупация ОРДЛО или потенциальное полномасштабное вторжение… в Украину.

Жалкая подачка в виде обещания призрачных инвестиций на производство водорода и модернизацию украинской ГТС под его транспортировку выглядит полноценным издевательством… учитывая, что Украина – страна с дефицитом питьевой воды и производит львиную долю нужного для выработки водорода электричества на грязных тепловых электростанциях. Проще говоря, «партнёры», на которых так уповал весь украинский политикум, даже не пытаются делать хорошую мину при плохой (для нас) игре в real politic. ©

Иначе говоря, ощущение неминуемой катастрофы возникает из-за осознания, что прежняя модель – #Украина как форпост для сдерживания России, – канула в Лету, а новой, позитивной за семь лет упорной борьбы с «российской агрессией» так и не появилось.

Три.

С Украиной #Запад обращается, как с ребёнком: её постоянно одергивают и указывают, что она должна сделать, а чего делать нельзя. Но что нам будет за эту исполнительность? Украина уже выполнила слишком много требований и «хотелок» Запада. Даже кадровые решения относительно того, кого назначать на государственные должности, мы не принимаем сами – эти люди не назначаются без согласования с западными посольствами. Точно так же «борьба с коррупцией» в Украине идёт полностью под контролем Запада, но при этом самой борьбы с этим явлением мы не видим. Последний пример – строительство «Северного потока-2», когда Украину де-факто кидают на деньги и существенно подрывают её стратегическую стабильность и безопасность.

Украине пора учиться торговаться! Нужно потребовать экономических уступок, в первую очередь, от Евросоюза, который ведёт по отношению к Украине колониальную политику. На европейском рынке нам позволяют продавать только зерно и продукцию низкой переработки, но при этом ничего не дают взамен, да и тот же закон о локализации производств активно торпедируют и не дают нам развиваться…

И снова речь о торговле, будто бы #Украина уже и не продала с себя всё, вплоть до девичьей чести, польстившись на стеклянные бусы и сладкие речи. И как ей теперь торговаться, не имея ни гроша за душой?

Владимир #Путин, сидя в бункере, довольно потирает ладошки…

Здесь нет ни капли злорадства. Скорее недоумение. Со стороны сложно понять, почему Украина за семь лет так и не смогла в полной мере использовать возможности, предоставленные тем самым «Соглашением о Евроинтеграции». Почему застопорилась борьба с коррупцией, забуксовала имплементация европейских правовых норм в украинское законодательство, затормозились другие анонсированные реформы. Почему из всех возможных векторов развития был выбран единственный – образно говоря, «антироссийский».

Но в итоге-то ситуация развивается по классическим стадиям: «отрицание – гнев – торг – депрессия». Последняя выражается в том числе и таким подозрением: «кто-то, рано или поздно, может прямо сказать друзьям из Киева: пора бы уже вам в одностороннем порядке выполнять «Минск-2», иначе, мы просто позволим русским зайти и заставить вас его выполнить».

Итак…

Отрицание – пройдено.

Гнев – бушует.

Торг – начинается (но пока только гипотетически).

Депрессия – развивается.

Принятие… Пока в неопределённой перспективе. Но законы психологии говорят, что оно неизбежно.

Как скоро наступит и каким оно будет, как по-вашему?

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