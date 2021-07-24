 

Участок отремонтированной набережной за десятки миллионов рублей обрушился в Сочи

24.07.2021, 5:21, Новости дня
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В поселке Лео Лазаревского района Сочи смыло в море после сильного шторма отремонтированную за 55 млн рублей набережную.

Набережная пляжа в Лазаревском районе, где случилось ЧП, была реконструирована в 2017 году. На проектирование и строительство волноотбойника было выделено 35 млн из городского бюджета, остальные 20 млн вложиди местные бизнесмены, передает «Сочи 24».

В итоге набережную сделали за 55 млн рублей, однако она разрушилась. Брусчатка ушла под землю, постройки на берегу пришли в негодность.

   

Ранее Сочи подвергся мощному «гидроудару» – из-за аномального ливня оказались затоплены несколько кварталов, прерывали работу аэропорт и железнодорожный вокзал, пляжи. Из-за последствий ливней был объявлен режим ЧС.



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