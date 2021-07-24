Мнение: Пополнение списка иностранных агентов

Свежее пополнение списка иностранных агентов. Персоналии из "Проекта" и "Открытых медиа", уже признанных иностранными агентами. Официально Кремль заявляет, что это не запрет на работу, но де-факто с таким клеймом, с карьерой в РФ считай закончили.

В отношении пополнения удивляет лишь то, что "Инсайдер" попал в этот список лишь в 2021-м году. Очевидная же часть британской дезинформационной сети, которую использовали в качестве одной из структур сетки по посеву в социальных медиа опусов "Беллингкет" финансируемой британской военной разведкой.

В общем, скорость реакции властей прямо скажем ну такая себе.



Главный редактор "Инсайдера" вообще собрат покойного журналиста Бабченко по несчастью.

И так далее.

В общем, исключительно прекрасный персонаж, ключевое отличие которого от покойного Аркадия в том, что ему не надо побираться на Яндекс-кошелек для макарон голодающим детям.



Собственно, изначально было понятно, что это "издание" затачивалось отнюдь не под российские законы.

Само собой, теперь любые СМИ в РФ будут напрягать необходимостью плашек с упоминанием о том, что это иностранный агент.

Также возникнут вопросы и к лицам, сотрудничающим с "Инсайдером" на территории РФ.

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