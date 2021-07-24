 

Мантуров и Мельниченко обсудили вопрос продвижения продукции пензенских компаний

24.07.2021, 4:58, Новости дня
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В Пензе прошла рабочая встреча Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и врио главы региона Олега Мельниченко, на которой обсудили вопросы продвижения продукции завода «Пензтяжпромарматура», а также предприятия холдинга «Маяк».

В рамках официального визита в регион глава федерального ведомства посетил завод «Пензтяжпромарматура», а также предприятия холдинга «Маяк», отмечается на официальном портале правительства Пензенской области.

Мантуров и Мельниченко побывали также в производственных цехах предприятий «Маяк-Техноцел» и «Маякпринт». Обращаясь к врио губернатора, Мантуров отметил, что на данный момент есть понимание того, как продвигать продукцию, в частности, выпущенную в цехах завода «Пензтяжпромарматура».

«Группа компаний «Маяк» – это производство продукции для поверхностей облицовочных материалов – сказал федеральный Министр – Есть идеи и предложения в части импортозамещения. Можно попробовать вместе с технологическим университетом Менделеева разработать состав целлюлозы, используя российские компоненты, с применением тех решений, которые можно внедрить в будущем», – обозначил перспективное направление Мантуров.

Также они обсудили вопрос продвижения продукции пензенских предприятий на экспорт.
«Работа ведётся с такими флагманами как ПО «Старт», НПО «Рубин», «Радиозавод», – перечислил он. – Знаю, что Вы оказывали поддержку «МедИнжу», связанную с выпуском медицинских изделий, для нас это очень важно. Мне очень приятно, что в ходе очередного Вашего визита в Пензенскую область мы смогли поднять такую важную тему как импортозамещение сырья для производства обоев пензенского комбината. Если это получится, будет огромный плюс для экономики и области, и страны. Хочу вас поблагодарить и сказать, что Пензенская область готова участвовать во всех проектах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».

Кроме этого, в пресс-службе правительства Пензенской области рассказали, что министр Мантуров вручил Мельниченко сертификат на получение 24-х пианино ООО «Нева-Саунд».

Ранее Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков приняли участие в запуске второй очереди производства «Стальэнерго» и вручили правительственные награды работникам предприятия.



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