 

В Совфеде назвали ошибкой обещание министра обороны Польши разместить танки в России

24.07.2021, 4:58, Новости дня
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал большой ошибкой предложение министра обороны Польши Мариуша Блащака разместить американские танки «Абрамс» в Смоленских Воротах.

Глава оборонного ведомства Польши, комментируя закупку страной американских танков «Абрамс», предложил разместить их в «Смоленских воротах» – на равнине, которая покрывает территорию РФ и Белоруссии. Министр подчеркнул, что инфраструктура страны от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине.

Джабаров назвал предложение главы оборонного ведомства Польши абсолютно безответственным.

«В наше время делать подобное заявление – это, по сути, подталкивать страны к конфликту», – отметил политик,передает «Лента.ру».

По мнению сенатора, американцы даже в страшном сне не могут предположить, что их танки окажутся на территории России, поскольку «будут немедленно уничтожены».

«Хотелось бы, чтобы этот министр обороны Польши посмотрел все-таки историю. У нас уже был случай в 1938 году, когда Советский Союз попросил Польшу пропустить наши войска через их территорию, чтобы помочь чехословацкой армии, которой гитлеровцами был предъявлен ультиматум. Польша отказалась это делать и ровно через год сама поплатилась за такую дружбу с нацистами. Страна была оккупирована фашистской Германией, превратившись в генерал-губернаторство. И именно советская армия спасла Польшу – освободила эту страну от гитлеровских войск», – напомнил Джабаров, назвав поступок Блащака большой ошибкой.

Сенатор выразил надежду, что в Варшаве найдутся здравомыслящие люди, которые поймут, что такой вариант общения с Москвой – тупиковый путь. «При этом, судя по тому, что публикуется в их прессе, сам польский народ достаточно дружелюбно относится к российскому, а вот руководство просто помешалось на русофобии. Они подталкивают людей к агрессии в надежде на то, что все эти американцы и страны НАТО в нужный момент встанут горой за Польшу и станут защищать ее от «российской агрессии». Ну, во-первых, РФ ни на кого нападать не собирается, а во-вторых, в случае чего никто из этих союзников палец о палец не ударит, чтобы защитить авантюристов из числа польских руководителей», – резюмировал Джабаров.

Ранее Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3.



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