Мнение: Германия – стабильный враг палестинской борьбы за независимость

Германия – стабильный враг палестинской борьбы за независимость

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Израиль две недели назад и встретился с премьер-министром Нафтали Беннетом, чьи родители-американцы приехали из Сан-Франциско колонизировать Палестину в июле 1967 года. Беннет однажды похвастался: «Я убил кучу арабов за свою жизнь, и для меня это не проблема».

Готовясь к визиту, Штайнмайер активно защищал израильских официальных лиц от возможности стать подсудимыми Международного Уголовного суда (МУС) за военные преступления как колонизаторов. Он заявил, что «позиция правительства Германии состоит в том, что МУС не имеет юрисдикции в данном случае, поскольку не существует государства Палестина». Уходящий в отставку президент Израиля Реувен Ривлин поблагодарил Штайнмайера за приверженность Германии безопасности Израиля и за противостояние расследованию МУС.

Штайнмайер, в традициях всех послевоенных западногерманских правительств, объяснял непреклонную поддержку еврейской колонизации Палестины виной Германии: «Германия живет с историческим наследием ужасных злоупотреблений политической властью со стороны нацистского режима». То, что политическая культура послевоенной Германии признает геноцид европейских евреев – хорошо известно, но не похоже, чтобы Германия осознала свои другие преступления колониализма и геноцида со времен объединения в 1870-71 гг, а они весьма многочисленны. Пресс-секретарь Хамас осудил заявление Штайнмайера, сказав, что Штайнмаейр «поощряет продолжение преступлений оккупантов и агрессию, и ставит режим (Израиля) выше международного права». Народный фронт освобождения Палестины называл слова президента Германии «позорными и наглыми» и «приглашением Израилю совершить еще больше преступлений». Даже «Палестинская автономия» назвала их «отступлением от законов международного права» и «вмешательством в работу МУС и его решений».

Германия в самом деле была и остается одним из самых безжалостных врагов палестинского народа и его борьбы против израильского колониализма еще с 19 века. И вклады Германии в колонизацию Палестины за долгие годы многочисленны– идеологический, финансовый, физический и военный.

Колонии поселенцев в Палестине

За десять лет до начала колонизации Африки Германией, группка немцев, исключенная из лютеранской церкви за хилиазм, организовались в 1861 году как «Германские храмовники» и начали организовывать сетлерские колонии в Палестине. Первая была в 1866 рядом с Назаретом, и в 1869 году они построили колонию в палестинской Хайфе. Потом еще 3 колонии, включая Рефаим, радом со старым городом Иерусалима. Во время Русско-турецкой войны 1877-78 гг, военные корабли Германии подошли к берегам Палестины для защиты немецких колонизаторов, на случай, если на них нападут, и германский консул вынудил Турцию признать колонии храмовников, что прежде турки отказывались делать.

Дело в том, что храмовники хотели превратить Палестину в христианское государство, и надеялись, что Германия получит ее после войны. Когда в 1908 году в Константинополе произошло восстание младотурок, палестинские крестьяне напали на германские колонии и колонии сионистов. И снова Германия послала военный корабль в Хайфу.

Кайзер Вильгельм посетил Палестину в 1898 году. В его свиту входил полковник Йозеф Фрайхерр фон Эрлихшаузен, который решил основать общество содействия немецким колониям в Палестине и для предоставления им кредитов. На эти деньги, кроме Вильгельмии, в начале 20 века были построены Вальгала и Вальдхейм.

Накануне Второй мировой войны, в Палестине было около 2000 храмовников. В 1930-х многие из них поддержали Гитлера, и, в конце концов, их выгнали английские и сионистские колонизаторы, которые захватили их колонии.

Образец для сионистов

Ранее, в 1871 году, Германия изо всех сил старалась колонизировать свои восточные провинции, где большинство населения были поляки. Прусская колонизационная комиссия была создана для германизации провинций Западной Пруссии и Позена (Познани) путем колонизации и подавления польского национального самосознания. К 1914 году комиссия смогла переселить около 155 000 человек в маленькие немецкие колонии, но сопротивление польских помещиков, которые основали свои собственные организации с той же целью, тормозило усилия немцев. Германская колонизация Познани стала образцом для колонизации сионистами Палестины в начале 20 века. «Палестинское бюро» Сионистской организации возглавлял немецкий еврей и уроженец Познани Артур Руппин, который лично видел «постоянную борьбу между польским большинством, живущим на земле, и господствующим немцами, в основном горожанами.»



Кибуц Наан. 1938-й год.

Через две недели после приезда в Палестину в 1907 году для изучения еврейской колонизации (поездку оплатил Еврейский национальный фонд (ЕНФ)), Руппин написал ЕНФ: «Я считаю, что деятельность ЕНФ похожа на работу Колонизационной комиссии в Позене и Западной Пруссии. ЕНФ купит землю, кто бы из неевреев ее продавал, и предложит ее перепродажу целиком или частями для евреев.» Руппин создал Палестинскую компанию освоения земель (ПКОЗ) в 1908 году, которая по уставу использовала методы немецкой колонизации Познани. Сионистский вожак Отто Варбург объяснял, что ПКОЗ не «предлагает новые методы, новые эксперименты с неизвестным результатом. Вместо этого, мы принимаем прусский метод колонизации, который используется уже десять лет Колонизационной комиссией». Сам Варбург был членом Прусской колонизационной комиссии и стал президентом Сионисткой организации с 1911 по 1921 год.

Тем временем германская сетлерская колонизация и массовые бойни продолжались, особенно в Намибии и Танганьике. В Танганьике с 1891 по 1898 года немцы убили до 150 000 вахехе, которые восстали против германского колониализма, а в Намибии с 1904 по 1907 годы они убили как минимум 65 000 гереро (около 75-80% гереро) и 10 000 намас (35-50% намас).

После Первой мировой войны с потерей сетлерских колоний в Польше, Африки и в южной части Тихого океана, Веймарская республика пытались (безуспешно) восстановить над ними власть через Лигу Наций.

Изгнание палестинцев

Политика Веймарской республики в отношении еврейской колонизации Палестины определилась с самого начала. Хотя большинство немецких евреев было против сионизма – не больше 2000 немецких евреев-колонизаторов (по большей части приехавших в Германию русских евреев) -отправлялись в Палестину с 1897 по 1933 годы), Веймарская республика быстро поддержала декларацию Бальфура, и, присоединившись к Лиге Наций в 1926 году, стала активно поддерживать колонизацию Палестины европейскими евреями. Нацисты не оказались исключением из германской приверженности сетлерскому колониализму в Азии и Африке, хотя нацисты в основном нацеливались на Восточную Европу. Антисемитская политика нацистов была на самом деле важным фактором в интенсификации сионисткой колонизации Палестины. В первые же несколько месяцев нацистского режима в 1933 году сионисты подписали с нацистами соглашение о переводе средств евреев, уезжающих из Германии в Палестину, и соглашение это действовало до 1939 года.

Эта сделка означала перевод еврейских денег на 40 миллионов долларов из Германии в Палестину до 1939 – значительная сумма для сионистов, которые использовали средства для колонизации Палестины и изгнания туземцев. В самом деле, 60% капитала, вложенного в Палестине с 1933 по сентябрь 1939 – результат этого соглашения.

В Лиге Наций представители Германии уверили в октябре 1933 года – за несколько дней до выхода нацистского режима из Лиги, что правительство прикладывает все силы, для «обеспечения беспроблемной эмиграции евреев из Германии в Палестину». Эти усилия поддерживал генеральный консул Германии в Иерусалиме Генрих Вольфф, который летом 1934 года обеспечил заем в 100 000 палестинских фунтов для еврейской колонии Нетания на покупку немецкого оборудования. Глава «еврейского отдела» разведки СС Леопольд фон Мильденштайн был рьяным сионистом. Он вернулся из полугодовой поездки в Палестину в 30-е годы, восхваляя еврейский сетлерский колониализма. Он опубликовал отчет в 12 частях в газете Геббельса Der Angriff –пропагандистом органе нацистской партии, полный восхищения еврейскими колониями: «Почва преобразила (еврея) и его тип за десятилетие. Новый еврей будет новым народом».

В мае 1935 года глава СС Рейнхард Гейдрих лично написал статью для Das Schwarze Korps – официального органа СС, в которой он восхвалял сионистов: «Сионисты придерживаются строгой расовой позиции, и, эмигрируя в Палестину, они помогают построить их собственное еврейского государство…Наши лучшие пожелания и наше официальное благорасположение едут с ними.»

«Ценные услуги»

Агента «Хаганы» Файвела Полкеса в 1937 году послали в Берлин, где он стал партнером по переговорам с протеже Мильденштайна – Адольфом Эйхманом. Полкес поблагодарил Эйхмана за маузеры и боеприпасы, которые Хагана получала из Германии в 1933-35 гг, что «оказало ценные услуги» сионистским боевикам, стрелявшим в палестинцев во время анти-колониального восстания, вспыхнувшего в 1936 году. Сионисты пригласили Эйхмана и Херберта Хагена (тоже из СС) посетить свои колонии в Палестине, куда они приехали в октябре 1937 года, под личиной журналистов. По их прибытии Полкес повез их на гору Кармель и в кибуц. Прячась в Аргентине десятки лет спустя, Эйхман вспоминал, что больше всего его «впечатлило то, как еврейские колонисты обустраивали свою землю». Он заявлял после этого визита, что «будь я евреем…я был бы самым рьяным сионистам, какого только возможно вообразить». Всего около 50 000 из приблизительно полумиллиона немецких евреев уехали в Палестину с 1933 по 1939 гг.



Военный преступник Адольф Эйхман на суде в Иерусалиме. 1961-й год.

После установления ФРГ в результате Второй мировой войны, каждое правительство (и каждое германское правительство после объединения в 1990) продолжало про сетелерскую про колониальную политику, которая никогда не прерывалась с 1870-71 гг., независимо от типа правящего режима – с важнейшим исключением ГДР. Как позднее Штайнмайер, ФРГ оправдывала свой союз с сионистами и Израилем после Второй мировой войны как форму компенсации за геноцид, который немецкий народ помог учинить нацистскому режиму. ФРГ давала Израилю крупную экономическую и военную помощь в 1950-60-х гг., включая танки, которые Израиль использовал для убийства палестинцев и других арабов. С 1970-х немцы также снабжали Израиль подлодками, годными для ядерного оружия, в последние годы Израиль вооружил эти подлодки крылатыми ракетами с ядерными боеголовками.

Непрекращающаяся вражда

В 2012 году Эхуд Барак, тогдашний министр обороны Израиля, заявил Der Spiegel, что Германия может «гордиться» тем, что они обеспечили существования государства Израиль «на многие годы». То есть объединенная Германия после 1990 года оказывается соучастницей изгнания и ограбления палестинцев, но для Берлина это не проблема, как и для Аденауэра в 1980-х, который подтвердил, что «ФРГ не имеет ни права, ни обязанности занять позицию в вопросе о палестинских беженцах». Это можно добавить к миллиардам долларов, которые Германия заплатила израильскому правительству как компенсацию за Холокост, как будто это Израиль и сионисты были жертвами нацизма, когда на самом деле жертвами были европейские евреи, которые отказались колонизировать Палестину и кого убили нацисты.

С конца 1960-х власти ФРГ осуждали палестинское сопротивление сионистскому сетлерскому колониализму как «преступное» и «террористическое». Они запрещали организации солидарности с палестинцами, такие, как «Всеобщий союз палестинских студентов».

После убийства в Мюнхене в 1972 году израильских олимпийцев, ФРГ ввело в силу расистский «Закон об иностранцах» для массовой депортации палестинских рабочих и студентов, основываясь на «наглой лжи», что они поддерживали нападение в Мюнхене (они его не поддерживали).

С 1990 вражда объединенной Германии против палестинцев продолжается, как обычно. Стоит отметить, что Штайнмайер провозгласил поддержку израильскому сетлерскому колониализму всего через несколько дней после того, как Германия официально наконец признала геноцид в Намибии.

Учитывая широко известную поддержку сетелрского колониализма по всему миру, давнишняя поддержка Германией Израиля и сионистского сетлерского колониализма – и гордого убийцы арабов Беннета – исходит не только из громко объявленного признания вины за геноцид, устроенный немцами при нацистском режиме, но прежде всего из германского колониального расизма против небелых во всем мире, которые, с точки зрения Германии, всегда только расходный материал в интересах белого сетлерского колониализма.

Джозеф Масад, профессор Колумбийского университета

https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-palestine-israel-enduring-enemy – оригинал на английском

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