Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта

Если не повысить потолок госдолга после 31 июля, США грозит дефолт, говорится в письме министра финансов страны Джанет Йеллен к Конгрессу.

Как указала Йеллен, 1 августа уровень задолженности достигнет законодательно установленного максимума. Если до 2 августа не поднять потолок госдолга или не приостановить лимит, минфин должен будет «начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам», передает ТАСС.

В таком случае к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен предупредила, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» страны. Подчеркивается, что в прошлом экономика страдал даже от «одной лишь угрозы» дефолта. Так, например, было в 2011 году, когда кредитный рейтинг США понизили впервые в истории.

«По этой причине ни один президент или министр финансов ни от одной из партий никогда не допускал даже мысли о дефолте США по каким-либо из обязательств», – сообщила она.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что письмо Йеллен – «стандартная практика для министра финансов, когда должен быть вновь продлен потолок госдолга в конце месяца». Она подчеркнула, что это «не то же самое, что дефолт, который ни разу не имел места в истории» США, речь идет о «повышении или продлении потолка госдолга». Псаки напомнила, что при двух предыдущих администрациях «министры финансов направляли около 50 писем на Капитолийский холм на тему потолка госдолга». Кроме того, она отметила, что законодатели «поднимали и замораживали потолок госдолга почти 80 раз».