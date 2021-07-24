Муть в «Крестах»

Как сотрудники ФСИН пытаются подменить тюремный бунт в Петербурге футбольными «эмоциями».

Бунт в петербургских «Крестах» тюремщики пытаются выдать за «выражение эмоций» заключенными от просмотра финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Однако правозащитники, на днях (18 июля) посетившие следственный изолятор, обнаружили и участников бунта, и избитых арестантов. Об инциденте заявлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Главное управление ФСИН России.

После переезда в конце 2017 года СИЗО № 1 «Кресты» из Петербурга в Колпинский район среди местных жителей стала популярной шутка: «Теперь квартиры в колпинских новостройках продаются под рекламным слоганом «Тихие соседи». Но в ночь на 12 июля соседи вдруг перестали быть тихими. Как утверждают сегодня члены петербургской Общественной независимой комиссии (ОНК), именно в это время в «Крестах» (самом большом следственном изоляторе в мире) случилась самая массовая за всю его историю акция протеста заключенных против произвола со стороны сотрудников ФСИН.

«Непонятное происходит в колпинских «Крестах» сегодня ночью… Крики, стук, жгут что-то и выбрасывают из окон», — написал около 7 утра 12 июля в соцсети «ВКонтакте» житель Колпино Дмитрий Чекалев и выложил там же две видеозаписи. На них видно, как на протяжении нескольких минут из окон изолятора вылетают горящие предметы, слышен жуткий грохот, треск и отчетливые крики: «Арестантов бьют!»

Очевидцы услышали крики «Арестантов бьют!»

К вечеру понедельника похожие ролики, снятые колпинцами, разлетелись по соцсетям. Новость подхватили СМИ и запросили комментарии у управления ФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Руководство СИЗО № 1 пошло навстречу желаниям подопечных и после их многочисленных просьб в исключительном порядке разрешило просмотр трансляции финала чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

После напряженной игры заключенным дали 10 минут на проявление радости или расстройства по поводу результата матча.

Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории следственного изолятора в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», — так 12 июля объяснили в пресс-службе ведомства ночные события в «Крестах».

— Я слегка оторопел, когда услышал это, — рассказал «Новой» Григорий Михнов-Вайтенко, общественный и религиозный деятель, епископ апостольской православной церкви. — Как выяснилось позднее, ситуация в изоляторе сложилась двоякая. С одной стороны, были созданы невыносимые условия для заключенных. С другой — факт нарушения режима сидельцами тоже налицо. Так скажите что-нибудь умное: «У нас проблемы, будем разбираться, законность применения силы оправдана неадекватностью осужденных». Все бы ответили: «Хорошо, разбирайтесь, ждем». Но нет. Сотрудники ФСИН начали нести какую-то пургу про чемпионат, про радость от победы Италии.

Ребята, вы что? Где Италия, а где «Кресты»?!

Так вышло, — продолжает Михнов-Вайтенко, — что уже на следующий день именно ко мне стала стекаться информация от адвокатов о том, что произошло в СИЗО № 1. Когда ее набралось огромное количество, то я всё передал членам ОНК, и они решили выехать на место.

18 июля члены петербургской комиссии Елена Шахова и Роман Ширшов посетили с проверкой «Кресты» и подтвердили, что поднявшийся там бунт произошел из-за избиения арестантов. Как рассказали проверяющим заключенные, вечером 11 июля они вынули в камере часть окна, поскольку из-за жары в помещении было трудно дышать. Сотрудница «Крестов» попросила вернуть все на место, но арестанты совершали намаз и проигнорировали просьбу. Ночью в камере прошел внеплановый обыск, во время которого заключенных били, а некоторых перевели в спецблок. У сотрудников, избивавших арестантов, по словам последних, были отключены переносные видеорегистраторы.

Примерно через час после этих событий в изоляторе начался бунт.

Как сообщили «Новой» в ОНК, всего рабочая группа проверила в СИЗО № 1 около 90 камер. Двоих заключенных с телесными повреждениями Шахова и Ширшов обнаружили в спецблоке: у Д. (24 года) зафиксировали множественные кровоподтеки на лице и руках, у М. (35 лет) — гематому на ступне ноги, он не мог на нее полностью наступить.

— Мы опросили очень большое количество арестантов, и многие из них заявили о том, что к бунту привели невыносимые жара и духота в учреждении, а также избиение двух товарищей, — говорит член ОНК Роман Ширшов. — Что особенно важно: когда мы пришли в «Кресты» и передали список тех людей, которых хотим видеть (около десяти фамилий), то в ответ нам сказали, что двух человек, как раз побитых, в СИЗО нет. Один якобы убыл, а другого там и не было. А потом мы обоих нашли в спецблоке — это явная попытка скрыть информацию и воспрепятствовать общественному контролю. Наводку на этих двоих нам дал другой арестант, затем попросивший взять на контроль его содержание, поскольку он рассказал о том, что бунт был, что избиты люди, а также о том, где они на данный момент находятся.

То, что администрация учреждения представила как хулиганские выходки уголовно наказанных футбольных фанатов («Что-то жгли, потому что у кого-то со свободы осталась привычка жечь фаеры»), по оценке правозащитников, никакого отношения к футболу не имело. Выбрасывать из окон горящие предметы (на тюремном жаргоне — «жечь вату») — одна из форм протеста в пенитенциарных учреждениях. Раньше, когда количество вещей у заключенных было ограниченно, они потрошили матрасы (единственное, что горело), поджигали их содержимое и выбрасывали из окон, чем привлекали внимание к произволу. Отсюда и пошло выражение «жечь вату».

Стук и треск, которые слышны на видео, объясняются тем, что арестанты в «Крестах» ломали и били плитку.

Следственный изолятор внутри облицован керамогранитом. Сегодня около многих окон, как отметили проверяющие из ОНК, плитка отколота.

— 22 июля мы направили заявление о преступлении в СК РФ, так как нами была получена информация об избиении арестантов, а также заявления в Генпрокуратуру и ФСИН РФ — о сокрытии содержания под стражей лиц, которыми мы интересовались, — говорит Ширшов.

— Это нельзя так оставлять, — поддерживает правозащитников Михнов-Вайтенко. — Во ФСИН есть две системных проблемы. Первая — привычка врать по любому поводу. Вторая — воровать при любом удобном случае. Кто спёр систему вентиляции? Во всех помещениях, где побывали члены ОНК (и в камерах, и вне их), они подносили лист бумаги к вентиляционному отверстию, и не происходило ничего! Стоит огромное здание на четыре тысячи человек, а вентиляции нет. Четыре тысячи человек умирают от жары и отсутствия свежего воздуха. Они сидят взаперти 24 часа в сутки. Ни окна, ни двери камер открыть нельзя, чтобы хоть какую-то циркуляцию воздуха обеспечить. Мы все тут помираем, нам нужен то вентилятор, то кондиционер, то холодной воды из холодильника и т.д. У них там ничего этого нет. Человека лишили свободы, но зачем его пытать?

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

P.S.

На момент публикации Управление ФСИН по СПб и ЛО не было готово прокомментировать случившееся.

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