Insider – большинство американцев считают, что современные дети будут жить беднее своих родителей

Согласно исследованию Pew Research Center, в среднем 64% респондентов в 17 странах и 68% опрошенных в США полагают, что финансовое состояние современных детей будет хуже, чем у их родителей. Как отмечает Insider, мировой экономический кризис 2008 года, вызванная пандемией рецессия и климатические изменения стали важным фактором, препятствующим финансовому благополучию миллениалов и поколения Z.



Reuters

Казалось бы, экономика по всему миру начала восстанавливаться и люди приобрели более оптимистичный настрой, однако многие по-прежнему думают, что последствия кризиса будут ощущаться ещё долго, пишет Insider.

Как показывает новый опрос исследовательского центра Pew Research Center, в 17 странах, включая США, большинство респондентов считают, что финансовое состояние детей будет хуже, чем у их родителей. В среднем по всем государствам, участвовавшим в исследовании, 64% людей настроены пессимистично в отношении финансового будущего детей.

В Америке, людей, придерживающегося такого мнения, ещё больше — 68%. Но сильнее всего за молодое поколение переживают жители Франции и Японии, где 77% опрошенных считают, что дети будут жить хуже своих родителей.

Ранее Insider уже сообщал о существующем разрыве в благосостоянии между бумерами и миллениалами. Старшее поколение сумело накопить средства благодаря многим факторам, включая более низкие ставки по кредитам и инвестиции в компании, активно участвовавшие в загрязнении окружающей среды — проблеме, усугубляющей климатический кризис, который в свою очередь выступает дополнительной преградой для роста финансового благополучия молодых. Всё это накладывается на мировой экономический кризис 2008 года. По оценкам Федерального резервного банка Сент-Луиса, миллениалы заработали на 34% меньше, чем могли бы, не будь масштабной рецессии.

Также стоит помнить и о влиянии прошлогоднего кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В этот раз удар снова пришёлся по молодым работникам. По данным Международной организации труда, среди людей в возрасте 15 — 24 лет работу потеряли 8,7%, в то время как среди более старшего поколения этот показатель составил 3,7%. Эксперты считают, что зумеры, столкнувшиеся с перебоями в образовательном процессе, вызванными пандемией, и проблемами с поиском первой работы, рискуют стать «потерянным поколением».

Возвращаясь к исследованию Pew Research Center, в среднем 52% респондентов по миру и 71% в США всё ещё находят текущую экономическую ситуацию неблагоприятной. А вот жители Новой Зеландии и Австралии настроены более оптимистично — здесь более 70% респондентов считают, что дела в экономике идут хорошо.