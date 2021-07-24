Euronews – ВОЗ призывает активизировать вакцинацию, чтобы спасти больницы от перегрузки

Новый штамм «дельта» активно атакует страны ЕС, и вполне вероятно, что скоро европейским больницам придётся вновь работать с повышенной нагрузкой, предупреждает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он также рассказал в интервью Euronews о своём отношении к принудительной вакцинации и о том, как продвигается расследование происхождения COVID-19.

Штамм «дельта» атакует Европу, что в скором времени может вновь привести к повышенной нагрузке на системы здравоохранения многих стран, бьют тревогу эксперты ВОЗ. Кроме того, специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают: пандемия окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье людей.

Многие переживают тревожные состояния: боятся заразиться, потерять работу. Вакцинация, констатируют медики, — главное средство борьбы с пандемией. Должна ли иммунизация быть обязательной? Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, в интервью Euronews отметил:

ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: ВОЗ призывает нас принимать любые меры с целью увеличить охват вакцинацией, если это приемлемо с юридической и социальной точек зрения. Но это не должно быть первым средством! Потому что сначала мы должны попытаться понять, что думают люди, каковы их представления — а затем взаимодействовать с сообществами, которые не решаются пройти вакцинацию.

Откуда взялся вирус, унесший жизни более четырёх миллионов человек? Это пытаются выяснить эксперты Всемирной организации здравоохранения. Когда стоит ожидать ответа на этот вопрос?

ХАНС КЛЮГЕ: Все варианты рассматриваются и должны быть изучены. Но нужно помнить следующее: когда проводилось расследование происхождения вируса MERS или SARS 1, потребовалось от одного года до двух с половиной лет, чтобы установить какую-то связь между вирусом и «промежуточным хозяином». Так что это нормально, на расследование уходит какое-то время.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что распространение нового коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории», и призвал власти КНР к открытому сотрудничеству в ходе второго этапа изучения происхождения вируса. После этих заявлений китайский Минздрав с возмущением отказал ВОЗ в проведении аудита своих лабораторий. Пекин утверждает, что Уханьский институт вирусологии никогда не проводил опытов по разработке и созданию нового коронавируса.

Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года.