Times – отношения белых и темнокожих в США достигли низшей точки за два десятилетия

Отношения между темнокожими и белыми американцами опустились до низшей точки за последние два десятилетия, пишет The Times. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса, в котором более половины респондентов оценили межрасовые отношения как «плохие», передаёт издание. По мнению экспертов, конфронтация между этническими группами начала усиливаться после серии громких убийств безоружных афроамериканцев полицейскими.



Reuters

Отношения между темнокожими и белыми американцами опустились до низшей точки за последние два десятилетия, пишет The Times со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией Gallup. Всего 42% американцев сочли межрасовые отношения «очень» или «в какой-то степени» хорошими, а 57% считают их «в какой-то степени» или «очень» плохими, передаёт газета, отмечая, что это «самые пессимистичные оценки с тех пор, как компания начала проводить свой ежегодный опрос в 2001 году».

Как передаёт издание, проведение опроса в прошлом месяце совпало с вынесением приговора белому полицейскому Дереку Шовину по обвинению в убийстве Джорджа Флойда, когда дебаты о расовой справедливости занимали первое место в новостной повестке. Это событие заглушило более позитивные моменты, такие как избрание Камалы Харрис первым вице-президентом смешанной расы и появление информации о культурном многообразии в кабинете президента Байдена, в том числе о назначении Ллойда Остина первым афроамериканским министром обороны.

«Второй год подряд позитивные оценки отношений между чернокожими и белыми американцами среди взрослого населения США находятся на самом низком уровне за более чем два десятилетия измерений», — констатируют представители Gallup. По их словам, за последние два года показатели снизились на 10%, поскольку страна столкнулась с убийством Джорджа Флойда и последующими общенациональными протестами и призывами к расовой справедливости.

Как отмечают в компании, ещё в 2001 году 70% взрослых американцев положительно оценивали отношения между темнокожими и белыми. «Это изменилось после нескольких громких убийств безоружных темнокожих полицией в разных частях США», — уверены эксперты. При этом отношения как афроамериканцев, так и белых с латиноамериканцами выглядят в опросе гораздо более позитивными, что будет освещено в будущем докладе, сообщили авторы исследования.

По словам Gallup, до 2016 года больше половины американцев из обеих этнических групп оценивали свои отношения в положительном ключе, однако сегодня позитивное мнение разделяют 43% белых и всего 33% темнокожих. При этом 57% взрослых заявили, что решение расовой напряжённости в конечном итоге будет найдено, а 40% настаивали на том, что проблема будет существовать всегда. Ответ на этот вопрос, однако, выявил серьёзный разрыв между этническими группами: о том, что решение расовой розни возможно, заявили 60% белых американцев и 40% темнокожих.

Как напоминает газета, самый высокий уровень общего оптимизма в отношении будущих отношений между расовыми группами — 67% — был зафиксирован в ходе опроса в 2008 году, когда Барак Обама стал первым темнокожим президентом США.

Тем временем, консервативная газета The Washington Examiner предупредила, что дебаты по поводу преподавания критической расовой теории — переосмысления истории США, в ходе которого национальные институты и культура рассматриваются как расистские по своей сути , — рискуют ещё больше ухудшить отношения, обращает внимание The Times.