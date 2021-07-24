 

France 24 – Игры в Токио стали одними из самых проблемных в истории олимпийского движения

24.07.2021, 3:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После национального восторга, последовавшего за решением назначить Токио столицей Олимпиады-2020, подготовка к Играм в Японии превратилась в череду бесконечных проблем, отмечает France 24. Как передаёт телеканал, сначала Олимпиаду пришлось отложить на год из-за пандемии коронавируса в мире, а позже против её проведения стали выступать сами японцы. При этом из-за отсрочек, отсутствия туристов и прибыли от продажи билетов на соревнования Олимпийские игры уже оказались самыми дорогими в истории, утверждается в репортаже.

Это была минута эйфории для всей страны. В сентябре 2013 года Токио обошёл Мадрид и добился звания столицы Олимпиады-2020. Спустя семь лет приготовлений, когда мечта Токио вот-вот должна была воплотиться в жизнь, мир охватила пандемия коронавируса. После некоторых колебаний тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ объявил о годичной отсрочке.

СИНДЗО АБЭ, экс-премьер министр Японии: Мы договорились о том, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.

Но решение дать кризису в области здравоохранения год, чтобы он утих, оказалось излишне оптимистичным. В январе число случаев COVID-19 в Японии достигло высочайших показателей за всю историю. В феврале споры разгорелись ещё яростнее после сексистских ремарок президента оргкомитета Игр Ёсиро Мори, назвавшего женщин слишком болтливыми. После волны общественного возмущения он сложил с себя полномочия. К середине мая страна столкнулась с очередным ростом числа заболевших, и народная поддержка Игр резко снизилась. Опрос показал, что более 80 процентов жителей Японии были против проведения Олимпиады этим летом.

МУЖЧИНА: Я думаю, что проведение Олимпиады — это решение, которое показывает, что экономика и деньги значат больше, чем человеческие жизни. Я хочу сказать правительству, что человеческими жизнями нельзя пренебрегать.

Это чувство пренебрежения усилилось медленными темпами вакцинации. К середине июня всего 18 процентов населения получили хотя бы одну дозу препарата. Политики, частные компании и профсоюзы врачей — все присоединились к призыву отменить Игры. Японское правительство ввело ряд ограничений, однако подготовка к Олимпийским играм — 2020 продолжилась. После задержки и без прибыли от иностранных туристов и продажи билетов они уже — с большим отрывом — оказались самыми дорогими в истории.

Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / Эксперт: С помощью многоуровневой конкурсной системы создается будущая элита России

07.09 / Трое взрослых и восемь детей пропали в горах в Сочи

10.05 / ORF – РФ празднует 9 мая на фоне напряжённых отношений с бывшими западными союзниками

05.08 / Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян

04.11 / “Круто, что у нас такие бойцы”. Зеленский встретился с Маркивым

25.04 / Посольство РФ в Минске высмеяло МИД Литвы за пост о высылке дипломатов

29.06 / Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы

16.07 / Город в США пообещал выплатить репарации афроамериканцам

31.07 / Последствия пандемии будут ощущаться еще десятилетия – ВОЗ

11.08 / Минск пообещал доказать иностранное вмешательство в дела Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика