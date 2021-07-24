France 24 – Игры в Токио стали одними из самых проблемных в истории олимпийского движения

После национального восторга, последовавшего за решением назначить Токио столицей Олимпиады-2020, подготовка к Играм в Японии превратилась в череду бесконечных проблем, отмечает France 24. Как передаёт телеканал, сначала Олимпиаду пришлось отложить на год из-за пандемии коронавируса в мире, а позже против её проведения стали выступать сами японцы. При этом из-за отсрочек, отсутствия туристов и прибыли от продажи билетов на соревнования Олимпийские игры уже оказались самыми дорогими в истории, утверждается в репортаже.

Это была минута эйфории для всей страны. В сентябре 2013 года Токио обошёл Мадрид и добился звания столицы Олимпиады-2020. Спустя семь лет приготовлений, когда мечта Токио вот-вот должна была воплотиться в жизнь, мир охватила пандемия коронавируса. После некоторых колебаний тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ объявил о годичной отсрочке.

СИНДЗО АБЭ, экс-премьер министр Японии: Мы договорились о том, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.

Но решение дать кризису в области здравоохранения год, чтобы он утих, оказалось излишне оптимистичным. В январе число случаев COVID-19 в Японии достигло высочайших показателей за всю историю. В феврале споры разгорелись ещё яростнее после сексистских ремарок президента оргкомитета Игр Ёсиро Мори, назвавшего женщин слишком болтливыми. После волны общественного возмущения он сложил с себя полномочия. К середине мая страна столкнулась с очередным ростом числа заболевших, и народная поддержка Игр резко снизилась. Опрос показал, что более 80 процентов жителей Японии были против проведения Олимпиады этим летом.

МУЖЧИНА: Я думаю, что проведение Олимпиады — это решение, которое показывает, что экономика и деньги значат больше, чем человеческие жизни. Я хочу сказать правительству, что человеческими жизнями нельзя пренебрегать.

Это чувство пренебрежения усилилось медленными темпами вакцинации. К середине июня всего 18 процентов населения получили хотя бы одну дозу препарата. Политики, частные компании и профсоюзы врачей — все присоединились к призыву отменить Игры. Японское правительство ввело ряд ограничений, однако подготовка к Олимпийским играм — 2020 продолжилась. После задержки и без прибыли от иностранных туристов и продажи билетов они уже — с большим отрывом — оказались самыми дорогими в истории.

Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года.