 

Le Monde – компромисс по «Северному потоку — 2» ставит под удар европейское единство

24.07.2021, 3:24, Новости дня
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Достигнутое между Германией и США соглашение по газопроводу «Северный поток — 2» стало вознаграждением упорства Ангелы Меркель, не готовой отказаться от проекта, пишет Le Monde. Однако этот компромисс не учитывает интересы Польши, Прибалтики и Словакии, ставя под удар европейское единство, предупреждает издание. Создаётся впечатление, что Европа согласна предоставить Владимиру Путину полную свободу в обмен на свои экономические интересы, сетует газета.


Reuters

Несмотря на многочисленные препятствия, газопровод «Северный поток — 2», цель которого — доставлять российский газ в Германию по дну Балтийского моря, всё-таки увидит свет, констатирует Le Monde. Всего за несколько недель до окончания канцлерского срока Ангелы Меркель достигнутое соглашение с США стало свидетельством вознаграждения упорства немецкого лидера, полагает газета.  Однако найденный компромисс может подорвать единство двадцати семи членов ЕС и убедительность европейской дипломатии по отношению к России, предупреждает издание.

Как напоминает Le Monde, завершение строительства подводного трубопровода длинной в 1,2 тыс. км было приостановлено из-за санкций США, намеренных поддержать Украину, через которую до сих пор проходит большая часть российского газа в Европу. Помимо прочего, расчёт был и на то, чтобы удержать страны ЕС от чрезмерной зависимости от Москвы. Вашингтон даже одобрил санкции против европейцев, чтобы подтолкнуть их к импорту американского, а не российского газа.

Несмотря на нежелание США, Ангела Меркель сумела вырвать компромисс, пообещав защищать интересы Киева, отмечает издание. «Но обещания Берлина, похоже, мало что значат в соотношении сил, которое удалось установить Владимиру Путину в последние годы», — полагает газета. По словам Le Monde,  от завершения проекта «Северный поток — 2» Берлин не отказался ни после массированной кибератаки на бундестаг в 2015 году , ни после убийства гражданина Грузии чеченского происхождения в берлинском парке в 2019 году, ни после отравления российского оппозиционера Алексея Навального в 2020-м, несмотря на то, что виновной во всех этих нападениях считали Россию, подчёркивает издание. «Это заставляет думать, что европейцы готовы согласиться с тем, чтобы Владимир Путин действовал по своему усмотрению, при условии сохранения их экономических интересов», — делает вывод газета.

Кроме того, продолжающиеся инвестиции в ископаемое топливо — это «чрезвычайно плохой сигнал», посланный Германией всего через несколько дней после представления Европейского экологического пакта, направленного на резкое сокращение выбросов углерода к 2030 году, замечает газета. «Вместе с остановкой своих атомных электростанций к 2022 году и угольных электростанций к 2038 году Берлин беспринципно выбирает российский газ в то время, когда, напротив, необходимо придерживаться курса, установленного комиссией», — негодует Le Monde.

Соглашение с США даёт Берлину чувство облегчения от восстановления нити трансатлантического диалога, существенно ослабленной Дональдом Трампом, замечает газета. Но, в то же время, этот компромисс не принимает в расчёт Польшу, Прибалтику и Словакию, которые по-прежнему выступают против проекта, обращает внимание издание. Тем не менее, их поддержка будет иметь решающее значение, когда речь зайдёт о голосовании по вопросу санкций против Москвы, в случае, если Владимир Путин решит продвигать свои интересы, отмечается в статье.



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