Мнение: Изменение политического ландшафта Южной Америки

Андрес Пьерантони, журналист из Каракаса дал достаточно интересное интервью о происходящем в Венесуэле (где недавно прошла крупная зачистка связанных с Колумбией военнизированных банд и политических тенденциях в Латинской Америке, где очередной "розовой прилив" сталкивается с попытками США удержать контроль в рамках "Доктрины Монро 2.0".

– Сеньор Андрес, российские СМИ уделили повышенное внимание беспорядкам, произошедшим 10 и 11 июля на Кубе. В то же время меньше внимания было уделено происходившим за несколько дней до них событиям в столице Венесуэлы. Расскажите подробнее об этом.

— Я бы назвал это внезапным нападением уголовных банд, которые даже можно назвать «военизированными бандами».

Для начала стоит отметить, что весьма обширный район «Кота-905», где разворачивались упоминаемые события, имеет ярко выраженное стратегическое расположение. Он граничит с районом «Фуэрте-Тиуна», где расположены Министерство обороны, Главное командование Сухопутных войск страны и другие военные объекты. Также он имеет выходы в центр Каракаса, где находятся президентский дворец, Национальная ассамблея (парламент) и многие другие важные правительственные учреждения. Добавлю, что сам район «Кота-905» представляет из себя довольно высокий холм, который с военной точки зрения позволяет контролировать важные районы Каракаса. И действительно, когда оттуда началась стрельба в направлении центрального шоссе Каракаса, было практически прервано автомобильное сообщение с юго-западом города и со штатом Ла-Гуайра.

– То есть получается, что банды уголовников, у которых ранее не было других целей, кроме разбоя, вымогательства и торговли наркотиками, внезапно атаковали город? С чем, по Вашему мнению, это связано?

— С двумя важными событиями.

Первое из них — ожидавшееся прибытие в Каракас комиссии ЕС, целью которой являлась оценка политической ситуации и уровня безопасности в стране с учётом имеющегося у ЕС намерения направить наблюдателей на предстоящие в ноябре этого года в Венесуэле местные и региональные выборы. Будут выбираться губернаторы, мэры, законодательные органы штатов, члены муниципальных советов. Естественно, участие наблюдателей из ЕС очень важно, оно будет легитимизировать эти выборы на международном уровне, поднимет уровень доверия к их результатам, подорвёт враждебную пропаганду. И вот как раз за день до прибытия этой делегации начинается стрельба с целью показать, что в Венесуэле царит хаос и что нельзя будет обеспечить безопасность иностранных наблюдателей. И продолжается в день прибытия. Стреляют по случайным прохожим, стреляют по зданию «Геликоид», принадлежащему службе государственной безопасности Венесуэлы (ещё один важный объект, находящийся недалеко от «Кота-905»), по жилым районам.

– То есть стрельба началась без видимой причины, это не были обычные для «Кота-905» перестрелки между бандами, это не было ответом на какую-нибудь полицейскую операцию, а было просто беспорядочной стрельбой по правительственным объектам и жилым зданиям?

— Да, а также по уличному движению. Например, на въезде в один из туннелей Каракаса из прилегающей «фавелы» открыли огонь по машинам (были убитые и раненые), парализовав таким образом движение по шоссе. Многие автомобилисты оказались заперты в туннеле. Полиции и национальной гвардии пришлось использовать бронемашины для эвакуации этих людей; потом один из них рассказал в интервью, что слышал, как пули стучат по броне. То есть было явное намерение парализовать движение, создать в городе хаос, показать, что правительство потеряло контроль над ситуацией в значительной части Каракаса, и подтолкнуть комиссию ЕС к выводу о том, что наблюдателей на ноябрьские выборы посылать ни в коем случае нельзя.

Второе важное событие, о котором я говорю, произошло в конце июня. Это был визит в Колумбию главы Южного командования США адмирала Фаллера, он побывал, в частности, в городе Кукута на венесуэльской границе, а ещё через неделю в Колумбии побывал глава ЦРУ Бёрнс, который также посетил Бразилию.

– Как отреагировало правительство Венесуэлы на обстрелы Каракаса?

— Думаю, на случай подобных провокаций у правительства имелся план. Дело в том, что ранее в этом году полиция уже предпринимала попытки наведения порядка в районе «Кота-905» с целью прекращения грабежей и перестрелок между бандами. В операциях участвовали сотни полицейских, но им не удавалось достичь поставленных целей из-за сложного рельефа, хаотичной застройки района с высокой плотностью населения и интенсивного огня бандитов. Видимо, опыт этих неудач был учтён, и в этот раз была проведена операция с участием около трёх тысяч национальных гвардейцев, полицейских и сотрудников спецслужб, которые зашли в район с разных направлений, в том числе, можно сказать, «в тыл» бандитам.

Похоже, что последние не ожидали такого энергичного «контрнаступления» — во время операции они посылали много сообщений о том, что кончаются патроны. Боевая логистика у банд оказалась не на высоте.

Уже потом, после восстановления контроля над районом, венесуэльские силовики обнаружили там настоящие склады с большим количеством боеприпасов. И вообще, недостатка в оружии у бандитов не было. Военный вертолёт, облетавший холм во время операции, был вынужден ретироваться после того, как попал под огонь крупнокалиберного пулемёта. Были у них и гранатомёты, и базуки.

– Обычные венесуэльские бандиты, как правило, не умеют обращаться с таким серьёзным оружием. За последние годы было много случаев, когда, пытаясь применить ручные гранаты, они чаще сами подрывались, чем своим противникам вред наносили…

— Но бандиты с «Кота-905» умели с ним обращаться! Среди них оказались проходившие военную подготовку колумбийцы, трое из которых задержаны. Отпечатки пальцев нескольких из двадцати ликвидированных в ходе операции бандитов отсутствуют в базе данных венесуэльского МВД, и, видимо, это тоже колумбийцы (венесуэльское удостоверение личности содержит отпечатки пальцев владельца, поэтому МВД располагает отпечатками пальцев каждого гражданина или резидента страны. — Ред.). Кроме того, задержанные венесуэльцы показали, что их обучали колумбийцы. Я знаю людей, участвовавших в операции, они мне подтвердили, что оказывавшие сопротивление бандиты имели военную подготовку. Поэтому я и называю эти банды «военизированными» (в ходе операции «Гуайкайпуро» в Каракасе погибли четверо полицейских; по данным правительства, ликвидированы 22 члена банд и не менее 33 арестованы; были также ранены 28 местных жителей, не имевших отношения к бандам. — Ред.).

Колумбийские «парамилитарес» имеют давнюю историю проникновения в Венесуэлу. Можно вспомнить о том, как в 2004 году в имении «Дактари» в сельской местности недалеко от Каракаса были задержаны около 150 колумбийцев, готовивших нападение на президентский дворец с целью свержения Уго Чавеса.

Думаю, что это был не отдельный эпизод, а «верхушка айсберга».

В июле 2003 года в Колумбии был начат процесс так называемого «разоружения "парамилитарес"», однако многие боевики, якобы разоружившиеся, продолжали использоваться колумбийским правительством. В частности, некоторые из них перебрасывались в Венесуэлу, где, среди прочего, обеспечивали транзит колумбийского кокаина.

Известно, что большая часть этого наркотика перебрасывается в США не через Венесуэлу, а по тихоокеанскому маршруту, однако перевозка даже небольшого его количества приносит большие деньги, которых с избытком хватает на содержание этих боевиков в Венесуэле, выплаты их семьям в Колумбии и подкуп местных чиновников, силовиков, судей и так далее. Заодно в мире создаётся впечатление, будто Венесуэла — страна, правительство которой участвует в торговле наркотиками.

Таким образом, данная структура колумбийских «парамилитарес», внедрённая в Венесуэлу, наладила связи с местными бандами, обеспечивает их оружием и боеприпасами и поставила некоторые из них под свой контроль. Это объясняет и террористическую атаку бандитов в Каракасе 7 июля, и необычный для них уровень вооружения, подготовки и координации. Фактически банды «Кота-905» стали дочерними структурами колумбийских «парамилитарес».

– Случайно ли, на Ваш взгляд, что события в Венесуэле и на Кубе произошли почти одновременно?

— Такое совпадение во времени случайно, но оба события тесно связаны между собой и с латиноамериканской политикой президента США Байдена. С момента его прихода к власти он ведёт по отношению к Кубе и Венесуэле, то есть к странам, в которых Трамп усиленно продвигал «смену режима», политику, которую я назвал бы неопределённой.

С одной стороны, не отменена ни одна из 243 санкций, наложенных Трампом на Кубу, и США продолжают признавать Хуана Гуайдо «президентом Венесуэлы». С другой стороны, началась некоторая поддержка политики «хорошего полицейского», которую играет ЕС по отношению к этим странам. У США всё ещё кнут, а у ЕС — пряник в виде последних заявлений о создании необходимых условий для выборов в Венесуэле, демократического решения венесуэльской проблемы и тому подобного. А это произошло потому, что венесуэльская оппозиция увидела, что ставка последних лет на беспорядки, мятеж и переворот не приносит результатов.

Итак, Байден пока продолжает политику Трампа, но есть признаки возможных перемен. Не случайно в мае в латиноамериканской печати была опубликована информация о том, что правительство Байдена дало понять Гуайдо, что его признание США закончится в декабре, если он так и не сможет отстранить Мадуро от власти.

– Поэтому Гуайдо спешит и пытается дестабилизировать обстановку с помощью колумбийских «парамилитарес»?

— Гуайдо уже ничего не решает, и от него ничего не зависит. Мне кажется, что похожий «ультиматум» Бёрнс мог доставить и президенту Колумбии Дуке и его «шефу», экс-президенту Урибе. Что-то вроде: «Господа, у вас есть время до декабря, чтобы доказать, что ваша стратегия смены режима в Венесуэле работает, в противном случае нам придётся больше вас не поддерживать». Это всё равно что приставить пистолет к виску наёмного убийцы, услугами которого ты пользуешься, и сказать: «Или ты выполнишь моё задание, или я тебя прикончу». В данном случае политически. Потому что без политической и дипломатической поддержки США клан экс-президента Урибе, к которому принадлежит Дуке, потеряет власть в Колумбии. А потеря власти означает для Урибе не только политическую смерть. Он реально рискует разделить судьбу бывшего президента Перу Альберто Фухимори.

– Вы имеете в виду скандалы по поводу связей Урибе с наркобаронами и «парамилитарес»?

— Не только. Урибе может быть в опасности в связи с делом о «ложных подтверждениях». В период его президентского правления тысячи колумбийцев, не имевших никакого отношения к повстанцам, были убиты военными и выданы за повстанцев, убитых ими в бою, с целью получения денежного вознаграждения и продвижения по службе. Политика, в результате которой такое стало возможным, была принята Урибе, его правительство игнорировало многочисленные обращения родственников жертв, и он несёт за это прямую ответственность. В случае потери власти ему могут припомнить и «ложные подтверждения», и убийства политических активистов, происходившие при попустительстве властей. Если моё предположение верно, то это объясняет, почему структуры колумбийских «парамилитарес» в Венесуэле начали так активно действовать именно сейчас.

– Итак, вы не видите прямой связи между событиями в Венесуэле и на Кубе?

— Как венесуэльские, так и кубинские события связаны с Вашингтоном, а кроме того, и с Майами. На пресс-конференции по мотивам произошедших на Кубе беспорядков министр иностранных дел этой страны Бруно Родригес подробно и доказательно продемонстрировал, как работала пропагандистская кампания в СМИ и социальных сетях.

Он упомянул как минимум две специализированные компании, организовавшие пропаганду в сетях на средства штата Флорида (управляемого республиканцами) и на федеральные средства, полученные губернатором Флориды. И, «по совпадению», эти же компании стояли за предвыборной пропагандой Трампа во Флориде. Это означает, что за шумихой вокруг беспорядков на Кубе стоит «трамповское» крыло Республиканской партии, устроившее «ловушку» для Байдена.

– Чтобы спровоцировать Байдена на продолжение жёсткой политики по отношению к Кубе?

— Не обязательно. Как я уже говорил, у Байдена пока нет определённой политики в отношении Кубы, Венесуэлы — в общем, Латинской Америки, где ситуация сейчас, кстати, складывается не в пользу США. У него другие приоритеты — внутренняя политика, другие темы внешней политики — Китай, Россия, Афганистан, Иран и так далее. Латинской Америкой он не занимается, продолжая там по инерции политику Трампа.

– Его подталкивают к более активным действиям в Латинской Америке?

— К каким-либо определённым действиям. Его, можно сказать, заставляют принять решение, занять позицию, выбрать сторону в латиноамериканских делах, что может вызвать внутренний конфликт в Демократической партии. Любой шаг Байдена вызовет его конфликт или с прогрессивным крылом Демократической партии (решительно выступающим против блокады Кубы), или с её правым крылом, например с сенатором кубинского происхождения Бобом Менендесом. Напомню, что Демократическая партия в сенате имеет большинство всего в один голос, и Байдену нельзя его терять.

– Когда Вы говорите, что ситуация в Латинской Америке складывается не в пользу США, что Вы имеете в виду?

— События последних лет в Чили, Эквадоре, Колумбии, поражение хунты в Боливии, победу Кастильо на выборах в Перу. Проамериканские правительства шатаются, а к власти приходят если не левые, то, по крайней мере, более независимые и патриотические силы. Не удалось сменить режим в Венесуэле.

И, разумеется, наиболее важное значение имеет ситуация в Бразилии. После стольких усилий и, очевидно, тщательно спланированной в США операции «Лава Жату», позволившей отстранить от власти президента Дилму Русеф и упрятать за решётку главу Партии трудящихся и экс-президента Лулу да Силву, ситуация снова вышла у США из-под контроля.

Лула на свободе, недовольство Жаиром Болсонару растёт, растёт и популярность Лулы. У Болсонару осталось только «ядро» его твёрдых сторонников, включая идущих за ним религиозных сектантов. Это примерно 30% избирателей, чего недостаточно для победы над популярным Лулой. Других кандидатов, кроме Болсонару, у правых нет, поэтому, если не случится ничего неожиданного, то президентом Бразилии в 2022 году будет Лула. А это представляет угрозу позициям США в Латинской Америке, приводит к невозможности поддерживать ситуацию «заднего двора» перед лицом китайского торгового и инвестиционного «наступления».

Весьма вероятно, что Лула попытается оживить БРИКС и вернуть этот блок в Латинскую Америку.

– Болсонару саботирует БРИКС?

— Он сделал всё возможное, чтобы парализовать его работу. Надеюсь, что эта ситуация изменится в следующем году и начиная с 2023 года латиноамериканская панорама будет выглядеть совершенно по-другому.

– Известно, что Лула — успешный и популярный политик…

— Да, и весь этот негатив (политический и личный), который он получил в результате сфабрикованного против него процесса, сделал его более опытным, дал ему знания, которых у него не было до бразильского политического кризиса. Это ему пригодится, потому что кампания в СМИ против него лично и против Партии трудящихся будет жестокая.

– Но ему уже за 70. Пойдёт ли он на выборы?

— Лула вызывает естественную и понятную симпатию у бразильских «низов», которые идентифицируют себя с ним и идут за ним лично гораздо больше, чем за какой-либо идеологией или программой. Это как бренд, который все знают и все покупают, даже если есть продукты лучшего качества. Думаю, сейчас было бы неоправданным риском для него отказываться от участия в президентских выборах. Если не помешают такие факторы, как здоровье или новое судебное преследование, то ему следует выставить свою кандидатуру. Луле да Силве необходимо выиграть, причём солидным большинством, чтобы иметь необходимый авторитет для принятия программы мер отхода от политики, которую Болсонару навязывает Бразилии.

– Кто будет преемником Лулы на посту руководителя Партии трудящихся? На прошлых президентских выборах, пока Лула находился в заключении, Фернанду Аддад набрал всего 29% голосов избирателей…

— Лула был за решёткой, Аддад был практически неизвестен большинству бразильцев, у него было очень мало времени для проведения избирательной кампании, и ещё свежи были воспоминания о протестах против Дилмы Русеф и её отстранении от власти. В таких чрезвычайно невыгодных условиях его результат был не так уж плох. Поэтому я не исключаю, что он будет преемником Лулы. Кстати, можно вспомнить, как в 2002 году, когда Лула уверенно лидировал в предвыборных опросах и было понятно, что он станет следующим президентом Бразилии, именно опасения возможного альянса между ним и Чавесом подтолкнули правительство США к двум не слишком хорошо спланированным попыткам переворота в Венесуэле — в апреле и декабре.

Спешка обернулась полным провалом американской политики — эти попытки переворота тогда пошли Чавесу на пользу, позволив ему избавиться от «пятой колонны» сначала в армии, а потом в государственной нефтяной компании. Думаю, что сейчас некоторые влиятельные круги в США опять спешат…

https://ukraina.ru/interview/20210721/1031884822.html – цинк

Выборы в Бразилии действительно будут ключевыми, победа Лулы и поражение Болсонару финализирует очередной "розовый прилив" и будет серьезным ударом по всей "Доктрине Монро 2.0". В Перу США уже проиграли (Фухимори признала победу местного социалиста на выборах), в Колумбии кресло под Дуке ощутимо шатается, как и под Болсонару. Ну а без реакционных правых режимов, можно ожидать дальнейшего ослабления США на континенте и дальнейшего роста экономического и политического влияния Китая, которое достаточно наглядно проявляется как в Венесуэле, так и в той же Аргентине, где с возвращением к власти Кристины Киршнер (в должности вице-президента), курс на развитие отношений с Китаем уже не встречает противодействия, как это было во времена проамериканского Макри.

Собственно, попытки сменить режимы в Венесуэле, Боливии, Кубе и Никарагуа, как раз и нацелены на сохранение контроля и недопущения проникновения Китая на американский "задний двор".

Впрочем, сами "розовые приливы" в Латинской Америке не являются панацеей. О их достоинствах и недостатках в блоге уже выходила серия публикаций, так что не стоит путать крах про-американских режимов с триумфом социализма.

Приливы и отливы в движении латиноамериканских левых. "Розовый прилив" и его отступление https://colonelcassad.livejournal.com/4846558.html

Приливы и отливы в движении латиноамериканских левых. Причины подъема и слабости левых https://colonelcassad.livejournal.com/4846846.html

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И еще на тему Латинской Америки.

Олег Ясинский о том, почему в Латинской Америке сносят памятники Колумбу.

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