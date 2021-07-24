 

В Китае скончался один человек после заражения новым птичьим гриппом

24.07.2021, 3:12, Новости дня
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Три случая заражения вирусом птичьего гриппа H5N6 зафиксировано на юго-западе Китая, один из заболевший скончался, сообщили в департаменте здравоохранения Гонконга.

Один случай был выявлен в Сюаньхане провинции Сычуань, заболевшая – 51-летняя женщина, контактировавшая с домашней птицей. Симптомы у женщины появились 25 июня, 3 июля она была госпитализирована, а 4 июля скончалась, передает РИА «Новости».

Вторым заболевшим стал 57-летний мужчина из Кацзяна провинции Сычуань, который также контактировал с живой птицей. Симптомы у мужчина появились 22 июня, 5 июля больной был госпитализирован. Сейчас пациент находится в критическом состоянии.

Третий заболевший – 66-летний мужчина из Чунцина, который также контактировал с живой домашней птицей. Симптомы у больного проявились 23 июня, 40 июня его госпитализировали, сейчас он также в критическом состоянии.

1 июня первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 был выявлен в восточной китайской провинции Цзянсу.



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