В Китае скончался один человек после заражения новым птичьим гриппом

Три случая заражения вирусом птичьего гриппа H5N6 зафиксировано на юго-западе Китая, один из заболевший скончался, сообщили в департаменте здравоохранения Гонконга.

Один случай был выявлен в Сюаньхане провинции Сычуань, заболевшая – 51-летняя женщина, контактировавшая с домашней птицей. Симптомы у женщины появились 25 июня, 3 июля она была госпитализирована, а 4 июля скончалась, передает РИА «Новости».

Вторым заболевшим стал 57-летний мужчина из Кацзяна провинции Сычуань, который также контактировал с живой птицей. Симптомы у мужчина появились 22 июня, 5 июля больной был госпитализирован. Сейчас пациент находится в критическом состоянии.

Третий заболевший – 66-летний мужчина из Чунцина, который также контактировал с живой домашней птицей. Симптомы у больного проявились 23 июня, 40 июня его госпитализировали, сейчас он также в критическом состоянии.

1 июня первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 был выявлен в восточной китайской провинции Цзянсу.