Бывшего спонсора «Что? Где? Когда?» арестовали за похищение картины почти за 25 млн рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Адама Янова, бывшего спонсора программы «Что? Где? Когда?», подозреваемого в хищении картины стоимостью 24,7 млн рублей больше 10 лет назад, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе уточнили, что 23 июля Янову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд определил его в следственный изолятор до 22 сентября, передает «Фонтанка».

Как пояснили в суде, установлено, что в апреле 2010 года Янов совместно с неустановленными лицами пришёл в офис «Нева Транзит» на Петровской набережной под предлогом покупки полотна кисти Александра Беггрова. Картину «Зимняя панорама Петербурга» он, согласно материалам, забрал обманом.

Стоимость похищенной картины, по данным суда, составляет 24,7 млн рублей. Подозреваемого в Петербург привезли из Москвы, обвинение в особо крупном мошенничестве ему ещё не предъявлено.

Отмечается, что Ашот Хачиян, который также известен как Адам Янов – основатель «Интеллект-банка», некогда генеральный спонсор игры «Что? Где? Когда?», востоковед, организатор выставок. В ориентировках федерального розыска он был с сентября 2015 года, задержали его 21 июля этого года.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже древнерусской иконы XV века, его также подозревают в афере с картиной живописца Сомова.