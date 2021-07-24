 

Минюст Украины предсказал «годы» рассмотрения жалобы РФ в ЕСПЧ

24.07.2021, 3:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рассмотрение межгосударственной жалобы РФ к Украине в Европейском суде по правам человека продлится годы, сообщил глава украинского минюста Денис Малюська.

Он также заявил, что «это полностью бесперспективная история», у которой «слабая юридическая аргументация». Он считает обращение Москвы в ЕСПЧ «повтором мифов». Малюська заявил, что жалобу «даже поленились перевести на английский», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Отметим, что в соответствии с правилом 34 регламента ЕСПЧ жалобу можно подавать на любом из официальных языков стран-членов Совета Европы, включая русский.

Напомним, Малюська уже заявлял, что Россию ждет «неминуемое поражение» в ЕСПЧ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что ему следует уважать ЕСПЧ, а не заниматься предвосхищением решений суда.

В четверг РФ подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / Мнения: Когда 9 мая победит в «войнах памяти»

10.07 / Адвокаты Добровинский и Пашаев привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение этики

16.05 / Зеленская заявила, что “не видит интересной сатиры” о себе и муже

03.03 / На заседании ТКГ дали слово представителям ОРДЛО. В украинской делегации происходящее назвали фарсом

18.12 / В РФ новый минивэн Kia Carnival представят в 2021 году

07.10 / Состоялась презентация оперативной памяти DDR5

14.07 / Специалисты рассказали, как улучшить батареи смартфонов

11.08 / Журналисты Русской службы Би-би-си подверглись нападению в Минске

29.10 / Белоруссия закрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной

31.03 / Independent – Дау Рит вместо Даунинг-стрит — после дизайнерского прокола Борису Джонсону спешно переделали трибуну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика