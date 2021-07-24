Минюст Украины предсказал «годы» рассмотрения жалобы РФ в ЕСПЧ

Рассмотрение межгосударственной жалобы РФ к Украине в Европейском суде по правам человека продлится годы, сообщил глава украинского минюста Денис Малюська.

Он также заявил, что «это полностью бесперспективная история», у которой «слабая юридическая аргументация». Он считает обращение Москвы в ЕСПЧ «повтором мифов». Малюська заявил, что жалобу «даже поленились перевести на английский», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Отметим, что в соответствии с правилом 34 регламента ЕСПЧ жалобу можно подавать на любом из официальных языков стран-членов Совета Европы, включая русский.

Напомним, Малюська уже заявлял, что Россию ждет «неминуемое поражение» в ЕСПЧ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что ему следует уважать ЕСПЧ, а не заниматься предвосхищением решений суда.

В четверг РФ подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.