Мнение: Курилы

Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина сосредоточиться на перспективах совместной деятельности с японцами на Курильских островах.

У всех историй, где фигурирует Путин, Курилы и Япония, всегда есть ещё одна сторона, которую вслух никогда никто не называет – Китай.

Путин общается с «партнерами» всегда в одном ключе – через шантаж. То ли это что-то личное, то ли это опыт предыдущей деятельности, когда он надзирал за стукачами и сексотами. Но шантаж и угрозы – единственно доступный ему метод управления, перенесённый и на государственный уровень.

Китай крайне болезненно относится к любым попыткам изменить статус-кво в регионе Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Во всяком случае к попыткам, где его не ставят в известность или «мимо него».

Япония же, наоборот, очень не прочь изменить этот статус-кво, в особенности в тех местах, где идёт речь об итогах Второй мировой применительно к Японии. Ей нужен любой прецедент, в котором она признается не проигравшей стороной, а равным партнером. Это снимает с неё статус проигравшего. Собственно, для того ей и нужны Курилы. Да, вместе с ними она получает и двухсотмильную зону, доступ к богатствам Охотского моря и месторождение рения. Но статус гораздо важнее. И Япония готова за это платить.

Собственно, любая активизация Кремля по вопросу Курил – это всегда знак каких-то текущих проблем с Китаем, точнее, совокупности текущих проблем. Поэтому вытаскиваются Курилы и начинается шантаж со словами: а ведь мы можем с японцами и договориться…

У шантажа есть одна очевидная беда. Им нельзя часто пользоваться, так как шантажируемый может встать в позу и проигнорировать угрозы. И более того – ужесточить позицию. Что логично: с террористами и шантажистами переговоров не ведут. Во избежание.

А потому Кремль в какой-то момент может попасть в свою же ловушку: либо идти до конца (чего изначально не планировалось и не предполагалось) или отползать с побитой мордой. И то, и другое чревато.

Учитывая, что тема Курил всплывает всё чаще, с Китаем у кремлевских всё очень негладко. И аргументов для давления ещё меньше. Поэтому и приходится вытаскивать засаленную карту. Других нет.

—