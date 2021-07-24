Якутия в огне

Почему сейчас надежда только на дождь?

В Якутии продолжаются сильнейшие пожары. По данным МЧС РФ сгорело более миллиона гектаров леса. Более ста населенных пунктов страдают от задымления, включая столицу региона — город Якутск. В республике действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля власти запретили гражданам посещать леса. На тушении пожаров задействованы более двух тысяч человек, в том числе волонтеры.

«Новая газета» поговорила с Григорием Куксиным, руководителем противопожарного отдела Greenpeace России, и выяснила, в чем причины пожаров, в каких условиях происходят работы по тушению и что может помочь справиться с бедствием.

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