Якутия в огне
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Почему сейчас надежда только на дождь?
В Якутии продолжаются сильнейшие пожары. По данным МЧС РФ сгорело более миллиона гектаров леса. Более ста населенных пунктов страдают от задымления, включая столицу региона — город Якутск. В республике действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля власти запретили гражданам посещать леса. На тушении пожаров задействованы более двух тысяч человек, в том числе волонтеры.
«Новая газета» поговорила с Григорием Куксиным, руководителем противопожарного отдела Greenpeace России, и выяснила, в чем причины пожаров, в каких условиях происходят работы по тушению и что может помочь справиться с бедствием.
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Источник: Новая газета
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