В Instagram появилась возможность фильтровать нежелательный контент

Сообщение об изменении политики управления контентом появилось на официальном ресурсе «Фейсбука». Администраторы Instagram теперь позволяют обычным пользователям сортировать входящий контент и автоматически удалять нежелательный.

Данное изменение полезно, если пользователями Instagram являются дети или подростки, отмечают разработчики приложения. Речь идет о специальном инструменте, который появился в разделе Explore (рекомендации).

Количество входящих публикаций нежелательного характера можно резко ограничить или запретить их вовсе. При этом сами несовершеннолетние пользователи останутся под контролем своих родителей и не смогут самостоятельно изменять настройки.