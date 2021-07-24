 

В Instagram появилась возможность фильтровать нежелательный контент

24.07.2021, 2:34, Новости дня
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Сообщение об изменении политики управления контентом появилось на официальном ресурсе «Фейсбука». Администраторы Instagram теперь позволяют обычным пользователям сортировать входящий контент и автоматически удалять нежелательный.

Данное изменение полезно, если пользователями Instagram являются дети или подростки, отмечают разработчики приложения. Речь идет о специальном инструменте, который появился в разделе Explore (рекомендации).

Количество входящих публикаций нежелательного характера можно резко ограничить или запретить их вовсе. При этом сами несовершеннолетние пользователи останутся под контролем своих родителей и не смогут самостоятельно изменять настройки.



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