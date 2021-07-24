 

В РФ создали экологически чистую технологию переработки угля

24.07.2021, 2:34, Новости дня
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Использование активного обезвоженного ила позволяет получить синтетический газ прямо из угольных отходов. Об этом сообщили ученые из Кузбасского государственного технического университета, представляя разработанную ими технологию.

По словам специалистов, при сжигании такого топлива получается примерно в два с половиной или даже три раза меньше вредных веществ, чем от использования традиционных ископаемых ресурсов.

Это значит, что новый газ из угля можно будет использовать даже в быту для обогрева квартир и домов, приготовления пищи и т.д. Эксперты также напоминают, что в мире сейчас возник дефицит природного газа. В результате многие страны ищут альтернативные источники энергии. Предложенная на Кузбассе технология наверняка поможет решить проблему.



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