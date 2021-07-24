Коронавирусный зачет

Олимпийцы в Токио один за другим заражаются COVID-19. Полный список.

По данным организаторов Олимпиады в Токио, на 22 июля общее число заболевших коронавирусом среди причастных к Играм достигло 91, из них 52 человека — жители Японии, 39 — иностранцы. Всего подтвержденных случаев COVID-19 среди спортсменов — 10, среди них 5 — жители Олимпийской деревни, открытой для постояльцев 13 июля. Однако в СМИ писали как минимум о 17 атлетах, заразившихся коронавирусом с конца июня. «Новая» составила список выявленных случаев COVID-19 среди спортсменов.

Инфографика: «Новая газета»

Первый случай заражения COVID-19 в Олимпийской деревне в Токио выявили 17 июля — за неделю до начала Игр. Организаторы не стали раскрывать личность человека, сдавшего положительный тест на коронавирус, однако источники телеканала NHK сообщали, что заразившийся не был спортсменом.

Между тем, к 17 июля коронавирус нашли еще у нескольких спортсменов и членов команд, приехавших в Японию из-за границы. Все эти случаи выявили в аэропорту или в местах предварительного размещения сборных. В частности, в начале месяца COVID-19 нашли у спортсменов из Израиля, Уганды, Сербии и Литвы, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии.

Также 14 июля женскую олимпийскую сборную РФ по регби-7 изолировали на два

дня из-за положительного теста на коронавирус у сотрудника команды — массажиста, которого впоследствии госпитализировали. Министр спорта РФ Олег Матыцин потом заявил, что результаты тестов всех спортсменок оказались отрицательными.

Помимо этого,

один из членов российской сборной — пловец Илья Бородин — пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного результата теста на коронавирус.

Как сказал первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко, Бородин сдал положительный тест на COVID-19 во время сборов во Владивостоке. Второй анализ, сданный спортсменом перед вылетом, тоже показал положительный результат.

У троих спортсменов, которые должны принять участие в Играх, 18 июля выявили коронавирус, двое из них проживали в Олимпийской деревне. Имена заболевших не раскрываются. Однако агентство Kyodo сообщило, что два спортсмена — Табисо Моньяне и Камохело Махлаци — и еще один человек, связанный с проведением Игр, являются членами сборной ЮАР по футболу. В Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) впоследствии это подтвердили. По данным организаторов Игр, они контактировали по меньшей мере с 21 человеком.

Заражение коронавирусом 20 июля подтвердили у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни, его поместили в двухнедельный карантин. За день до этого, 19 июля, пресс-служба Национального олимпийского комитета Чехии заявила, что заражение было выявлено у игрока чешской сборной по пляжному волейболу Ондржея Перушича. Согласно данным организаторов, он мог контактировать по крайней мере с 11 людьми, задействованными в проведении Игр.

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Другой представитель чешской делегации — член сборной Чехии по настольному теннису Павел Ширучек — также не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за заражения коронавирусом. Помимо него, положительные тесты на COVID-19 сдали один тренер и один представитель делегации.

Лидер сборной Великобритании по стендовой стрельбе Эмбер Хилл. Фото: инстаграм

Из-за положительного теста в Токио не выступит один из лидеров сборной Великобритании по стендовой стрельбе — Эмбер Хилл. «Нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. После пяти лет тренировок и подготовки я абсолютно опустошена. У меня нет никаких симптомов, мне сейчас нужно время, чтобы осознать случившееся», — написала она.

Скейтбордистка из Нидерландов Кэнди Якобс, проживавшая в Олимпийской деревне, 21 июля сообщила, что также пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус. «Мое олимпийское путешествие здесь заканчивается, — сообщила Якобс. — Я чувствую себя здоровой и сделала все, что было в моих силах, чтобы предотвратить этот сценарий, я приняла все меры предосторожности. К счастью, мы соблюдаем протоколы, поэтому мои товарищи по команде по-прежнему в деле».

Скейтбордистка из Нидерландов Кэнди Якобс. Фото: инстаграм

Еще один член нидерландской олимпийской делегации заразился коронавирусом 22 июля — тхэквондистку Ресхми Огинк после положительного результата теста отправили на 10-дневный карантин.

Национальный олимпийский комитет Чили 21 июля сообщил, что тхэквондистка Фернанда Агирре отстранена от олимпийских соревнований из-за положительного результата теста. Она была отправлена на карантин, который не позволит выступить на соревнованиях. Два игрока олимпийской сборной Мексики по бейсболу также получили положительный результат теста на коронавирус. Помимо этого, коронавирус выявили у игрока сборной США по пляжному волейболу Тэйлора Крэбба. Теперь спортсмен отправится домой, его заменит Три Борн.

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Наталья Глухова

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