 

На российских НПЗ научились экономить половину топлива

24.07.2021, 1:40, Новости дня
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Ученые из Томского политехнического института представили прогрессивную технологию переработки нефти, которую можно применять на российских НПЗ. Они сообщают, что потребление электрической энергии с ее применением снизится примерно на 20%, а затраты топлива – на 50%.

Для того чтобы достичь такого результата, авторы разработки предлагают изменить конструкцию камер для нагрева нефти и охлаждения полученных нефтепродуктов.

Речь идет о теплообмене трех тепловых потоков, которые возникают на производстве такого рода, поясняют специалисты. По новой схеме можно использовать также тепло, которое высвобождается во время охлаждения. Таким образом, можно экономить сжигаемое топливо.



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