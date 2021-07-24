На российских НПЗ научились экономить половину топлива
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Ученые из Томского политехнического института представили прогрессивную технологию переработки нефти, которую можно применять на российских НПЗ. Они сообщают, что потребление электрической энергии с ее применением снизится примерно на 20%, а затраты топлива – на 50%.
Для того чтобы достичь такого результата, авторы разработки предлагают изменить конструкцию камер для нагрева нефти и охлаждения полученных нефтепродуктов.
Речь идет о теплообмене трех тепловых потоков, которые возникают на производстве такого рода, поясняют специалисты. По новой схеме можно использовать также тепло, которое высвобождается во время охлаждения. Таким образом, можно экономить сжигаемое топливо.
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