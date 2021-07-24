Американские ученые обнаружили останки древнего микрозавра

Уникальная находка появилась в распоряжении американских ученых в результате раскопок, которые проводились на территории штата Иллинойс. Речь идет об окаменелости, в которой сохранились останки древнего микрозавра.

Это существо жило на Земле примерно 308 миллионов лет назад, говорят специалисты. Находка подтверждает версию о том, что динозавры были не только больших и гигантских размеров. Некоторые виды были весьма миниатюрными, что нормально для разнообразной фауны.

Представьте себе маленького динозаврика, взрослую особь с длиной тела всего-то пять сантиметров. Разумеется, он жил под землей, скорее всего, в болотистой местности. Однако эти существа также вымерли 299 млн лет назад.