 

Американские ученые обнаружили останки древнего микрозавра

24.07.2021, 1:40, Новости дня
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Уникальная находка появилась в распоряжении американских ученых в результате раскопок, которые проводились на территории штата Иллинойс. Речь идет об окаменелости, в которой сохранились останки древнего микрозавра.

Это существо жило на Земле примерно 308 миллионов лет назад, говорят специалисты. Находка подтверждает версию о том, что динозавры были не только больших и гигантских размеров. Некоторые виды были весьма миниатюрными, что нормально для разнообразной фауны.  

Представьте себе маленького динозаврика, взрослую особь с длиной тела всего-то пять сантиметров. Разумеется, он жил под землей, скорее всего, в болотистой местности. Однако эти существа также вымерли 299 млн лет назад.



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