Мнение: Прикрылись ветеранами?

«Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на спектакль «Современника» «Первый хлеб». Не понравился авторам жалобы финальны монолог Лии Ахеджаковой, играющей роль татарской бабушки по имени Нурия.

Финал пьесы происходит на пустыре, оставшемся вместо срытого кладбища. Героиня Ахеджаковой бродит по нему, взывая к своим мертвым и понося войну, прошлую и настоящую.

Но вот что покоробило. В своей жалобе «Офицеры России» прикрылись ветеранами. Так и написали: « …в адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны спектакля «Первый хлеб».

Недоумеваю, почему «Офицеры России» прикрылись ветеранами, которые, подозреваю, спектакля вообще не видели? Почему не написали, что мы – Иванов, Петров, Сидоров – посмотрели спектакль… и далее по тексу?

Потому что сами автора письма тоже не смотрели спектакль? Но их попросили пожаловаться, вот они и подтянули ветеранов?

На снимке: сцена из спектакля, фотография отсюда

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