Google Bookmarks будет закрыт после 16 лет работы

Как стало известно, сервис Google Bookmarks собираются закрыть после 16 лет работы. Напомним, что на рынок он вышел еще в 2005 году. Его разработчик решил ограничить его дальнейшее использование до осени текущего года.

Однако представители компании Google успокаивают пользователей. По их словам, связанные с данным сервисом закладки в браузере Chrome останутся доступными. То же самое касается избранных мест на Google-картах. Но все же, чтобы не потерять данные, специалисты советуют пересохранить их.

Проблемой Google Bookmarks стало то, что напрямую с данным сервисом работало очень мало пользователей, отмечают специалисты. Видимо, эта невостребованность и стала главной причиной решения компании отказаться от дальнейшей поддержки.