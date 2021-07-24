 

Google Bookmarks будет закрыт после 16 лет работы

24.07.2021, 0:46, Новости дня
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Как стало известно, сервис Google Bookmarks собираются закрыть после 16 лет работы. Напомним, что на рынок он вышел еще в 2005 году. Его разработчик решил ограничить его дальнейшее использование до осени текущего года.

Однако представители компании Google успокаивают пользователей. По их словам, связанные с данным сервисом закладки в браузере Chrome останутся доступными. То же самое касается избранных мест на Google-картах. Но все же, чтобы не потерять данные, специалисты советуют пересохранить их.

Проблемой Google Bookmarks стало то, что напрямую с данным сервисом работало очень мало пользователей, отмечают специалисты. Видимо, эта невостребованность и стала главной причиной решения компании отказаться от дальнейшей поддержки.



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