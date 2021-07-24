 

Премьер Чехии предложил создать на месте военных складов в Врбетице лесопарк

24.07.2021, 0:30, Новости дня
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Глава правительства Чехии Андрей Бабиш считает, что следует создать лесопарк на месте военных складов в Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, к которым якобы причастны российские спецслужбы.

Он считает, что «там не должен складироваться военный материал». Как указал Бабиш, военные уже заявляли, что им «это не нужно». Премьер заявил, что «территория должна была бы стать лесопарком для семейного» отдыха и игр детей. Премьер хотел бы, чтобы данный вопрос оказался решен действующим кабмином «до конца сентября». Его инициативу поддержали главы населенных пунктов, пострадавших от взрывов, передает ТАСС со ссылкой на Mlada fronta Dnes.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице.



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