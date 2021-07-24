Мнение: «Единая Россия» испортила?

Жил да был партийный функционер, глава исполкома Калининградской областной организации «Единой России» Максим Суворов.

Прежде чем стать главой облисполкома «Единой России» парень закончил Калининградский юридический институт МВД.

В 2010 и 2015 годах «Единая Россия» выдвигала его в городской совет. И народ голосовал за него.

В 2016 году «Единая Россия» доверила ему мандат депутата Калининградской областной Думы. И доверила возглавить исполком областной организации «Единой России».

А вечера Максима Суворова арестовали. Парня подозревают в сексуальном насилии над детьми. Ему вменяют в вину два эпизода по ч. 2 ст. 135 УК (развратные действия в отношении лица старше 12 лет, но младше 14-ти) и еще два — по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (действия сексуального характера с насилием или угрозой его применения в отношении человека, не достигшего 14-летнего возраста).

«Единая Россия» успела исключить Максима Суворова из партии и освободить от должности главы областного исполкома до его ареста .

А мне вот интересно, он в партию пришел уже с педофильскими наклонностями? Или это его партия испортила?

На снимке: экс-функционер «Единой Росси» Максим Суворов, фотография отсюда

—