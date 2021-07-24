 

Мнение: «Единая Россия» испортила?

24.07.2021, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жил да был партийный функционер, глава исполкома Калининградской областной организации «Единой России» Максим Суворов.

Прежде чем стать главой облисполкома «Единой России» парень закончил Калининградский юридический институт МВД.

В 2010 и 2015 годах «Единая Россия» выдвигала его в городской совет. И народ голосовал за него.

В 2016 году «Единая Россия» доверила ему мандат депутата Калининградской областной Думы. И доверила возглавить исполком областной организации «Единой России».

А вечера Максима Суворова арестовали. Парня подозревают в сексуальном насилии над детьми. Ему вменяют в вину два эпизода по ч. 2 ст. 135 УК (развратные действия в отношении лица старше 12 лет, но младше 14-ти) и еще два — по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (действия сексуального характера с насилием или угрозой его применения в отношении человека, не достигшего 14-летнего возраста).

«Единая Россия» успела исключить Максима Суворова из партии и освободить от должности главы областного  исполкома до  его ареста .

А мне вот интересно, он в партию пришел уже с педофильскими наклонностями? Или это его партия испортила?

На снимке: экс-функционер «Единой Росси» Максим Суворов, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Собаки не могут взять след, люди бросают свою одежду и другие общие черты таинственных исчезновений людей

22.12 / В Россию возвращаются вытрезвители

12.01 / Зарплата Ольги Бузовой и Ксении Бородиной после закрытия «Дома-2» сократилась в два раза

23.09 / Мнение: Лукашенко лучше Гитлера…

15.09 / Nokia 7.3 выйдет в продажу 22 сентября, а Nokia 9.3 представят до конца года

03.01 / Мнение: Путину вернули голову

18.12 / Мнение: Убийственная статистика

14.01 / Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози достигли соглашения о разводе по зуму

16.07 / «Мы никогда не видели такой катастрофы»

25.07 / Мнение: Антивоенная пропаганда, социальные лифты при Николае II и взлом Гармина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика