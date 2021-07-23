Вышло приложение, способное обнаружить слежку на смартфоне и даже Pegasus

Скандальное приложение Pegasus больше не останется невидимым, если на смартфоне запустить новое приложение, получившее название Mobile Verification Toolkit или MVT.

По словам разработчиков, данная программа проводит тщательное сканирование мобильного устройства и обнаруживает любой шпионский софт, как бы хорошо замаскирован он не был.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о шпионской программе Pegasus, которую якобы запускали спецслужбы разных стран для установления хорошо замаскированной слежки. Также сообщалось, что данная программа оказалась в руках злоумышленников. Однако наконец-то найдено эффективное «противоядие», отмечают эксперты. Это значит, что незаметно включать микрофон или камеру на вашем аппарате больше не смогут.