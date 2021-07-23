 

Вышло приложение, способное обнаружить слежку на смартфоне и даже Pegasus

23.07.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скандальное приложение Pegasus больше не останется невидимым, если на смартфоне запустить новое приложение, получившее название Mobile Verification Toolkit или MVT.

По словам разработчиков, данная программа проводит тщательное сканирование мобильного устройства и обнаруживает любой шпионский софт, как бы хорошо замаскирован он не был.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о шпионской программе Pegasus, которую якобы запускали спецслужбы разных стран для установления хорошо замаскированной слежки. Также сообщалось, что данная программа оказалась в руках злоумышленников. Однако наконец-то найдено эффективное «противоядие», отмечают эксперты. Это значит, что незаметно включать микрофон или камеру на вашем аппарате больше не смогут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / L’Echo – Европе стоит вспомнить про мирный атом — и выгодно, и для природы хорошо

21.09 / Глава Тувы вернулся к работе после лечения в Москве

19.05 / Канада закрыла границу с США до 21 июня из-за пандемии

23.02 / Лидер антироссийских акций протеста в Грузии Мелия арестован

21.11 / “Большое строительство” и COVID-19. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

18.05 / За сутки в Украине скончалось 285 пациентов с COVID-19

24.11 / Умер актер Владимир Фирсов

23.11 / Альянс против Запада — несмотря ни на что Путин и Эрдоган всегда «встречаются на полпути»

25.11 / Компьютерный чип Cerebras CS-1 способен предсказывать будущее

25.06 / В Украину приедут специалисты по санкциям из США – Данилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика