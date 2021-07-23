 

Рыбин и Сенчукова продемонстрировали оригинальную выходку на отдыхе: “Веселимся!”

23.07.2021, 23:50, Разное
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Популярная поп-исполнительница Наталья Сенчукова разместила на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий её оригинальные семейные игры в компании супруга, певца Виктора Рыбина. Публикация вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.
Звездная пара в настоящее время находится на отдыхе, в качестве курорта отдав предпочтение российскому Сочи, о чем свидетельствует указание геолокации в публикации. В начальных кадрах ролика Виктор Рыбин призывает жену, облаченную в раздельный купальник, встать возле голубого бассейна. Стоит отметить, что заявленная певцом поза хозяйки аккаунта получилась весьма пикантной: стоя на прямых ногах, Наталья Сенчукова нагнула переднюю часть тела вперед, слегка приподняв свои упругие ягодицы. “Семейный секас!” – громогласно объявил глава семейства на камеру. Однако, вопреки соответствующим ожиданиям находящихся поблизости друзей, он разбежался и в импровизированном кульбите приземлился в воду искусственного водоема, перепрыгнув и слегка забрызгав каплями свою красавицу-жену. “Веселимся!!! Всем прекрасных выходных и хорошего настроения!!!” – таким оптимистичным слоганом сопроводила видео звезда сцены.
Изображение взято с: [email protected]_official
Немалая часть поклонников Сенчуковой оказалась просто очарована великолепной фигурой любимицы, отметившей, к слову, в прошлом году свой полувековой юбилей. Был оценен по заслугам и герой “супертрюка” – фолловеры похвалили завидную физическую подготовку уже не далеко не юного певца. Однако абсолютное большинство подписчиков сошлись в едином мнении, назвав Виктора Рыбина и Наталью Сенчукову одной из самых позитивных, обаятельных и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Всего за четверть суток публикация набрала более 50 тысяч просмотров.



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