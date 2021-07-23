Минобороны Польши – от России нас защитят «лучшие в мире» танки Abrams

Благодаря самым современным, лучшим в мире танкам Abrams, риск нападения РФ на Польшу значительно снижается, но именно из-за этого риска Польша их и закупила у США, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Курьёзные слова о том, что он намерен их разместить в РФ и Белоруссии, быстро исчезли из Twitter министерства, пишет Gazeta.



Reuters

В интервью порталу wPolsce министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что новые американские танки Abrams не слишком «тяжёлые» для польской инфраструктуры, пишет Gazeta. «…обратите внимание на то, где они будут размещены. Они будут размещены на равнине. Это равнина, которую стратеги называют «Смоленскими воротами» и «Брестскими воротами», поэтому она простирается от востока РФ до Польши. Там нет рек, через которые нужно было бы переправляться… эти танки просто-напросто будут защищать Варшаву и Польшу», — объяснил он.

Глава Минобороны также рассказал, что эти танки были закуплены, прежде всего, для того, чтобы сдержать Россию от нападения на Польшу. «В 2008 году РФ напала на Грузию, в 2014-м — на Украину. В Североатлантическом альянсе мы очень активный союзник, мы наращиваем свой собственный оборонный потенциал. Моя задача в качестве министра национальной обороны заключается в том, чтобы агрессор в итоге не напал на Польшу. Благодаря самым современным, лучшим в мире танкам Abrams, риск нападения на Польшу значительно снижается», — подчеркнул он.

Gazeta обращает внимание на то, что ссылка на заявление Блащака появилась на странице самого министерства, однако позже была удалена. Скрин твита опубликовал среди прочего бывший министр обороны Томаш Семоняк. «Министерство национальной обороны удалило твит, но в видео интервью на странице портала wPolsce можно убедиться, что министр Блащак на самом деле говорит о размещении польских танков Abrams в РФ и Белоруссии. Только где глава партии «Право и справедливость» находит такие кадры», — заявил он.

14 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак и вице-премьер страны Ярослав Качиньский объявили, что Польша купит 250 американских танков M1A2 Abrams SEPv3 на сумму более $23 млрд, резюмирует Gazeta.