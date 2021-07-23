Le Monde – бег с препятствиями — новый законопроект по борьбе с COVID-19 расколол Национальное собрание Франции

Национальное собрание Франции большинством голосов приняло новый законопроект, который предусматривает расширение действия санитарных паспортов и обязательную вакцинацию медработников, пишет Le Monde. В ходе ожесточённых дебатов, затянувшихся далеко за полночь, депутаты рассмотрели около 1200 поправок: в частности, оппозиция выступала против «стигматизации» сотрудников больниц, называла «жестокостью» возможность уволить сотрудников за отказ от вакцинации и сравнивала обязательную изоляцию больных с «тоталитарным режимом».



Reuters

На исходе бессонной ночи напряжённых дебатов Национальное собрание Франции в пятницу 23 июля приняло большинством голосов (117 против 86) новый законопроект по борьбе с COVID-19, пишет Le Monde. Этот текст главным образом включает спорное решение о расширении действия санитарных паспортов и обязательной вакцинации медработников. Правительство намерено принять законопроект до конца выходных в ходе исключительной парламентской сессии, однако обещанный «законодательный спринт» принял форму бега с препятствиями ещё до того, как текст попал в пятницу в сенат, где заседает правое большинство.

Как рассказывает издание, во Франции начался новый виток эпидемии: за последние 24 часа в стране зафиксировано 22 тыс. заражения — это самая высокая цифра с 5 мая. «Ситуация в области здравоохранения вызывает обеспокоенность», — подчеркнул на заседании парламента глава Минздрава Оливье Веран, который неустанно призывал локализовать очаг как можно быстрее. По его словам, закон нужно принять в срочном порядке, потому что Франции «прямо сейчас» необходимы санитарные паспорта с информацией о полной вакцинации или недавних тестированиях.

В статье отмечается, что законопроект, который вызывает резкое сопротивление у некоторых групп, воспроизводит заявления Эммануэля Макрона от 12 июля. Всего со среды Национальное собрание рассмотрело около 1200 поправок. Ожесточённые дебаты с оппозицией, разозлённой из-за плотного графика введения изменений, закончились только к 5:40 утра.

Республиканская партия, в большинстве своём воздержавшаяся от голосования, предостерегла правительство от желания поместить «страну под колпак». Республиканец Филипп Госслен выразил сожаление о том, что дебаты не позволили «устранить двусмысленность» в использовании санитарного паспорта, который уподобляется обычному паспорту. Социалисты, коммунисты и «Непокорённая Франция» проголосовали против законопроекта.

Депутаты пришли к относительному согласию по распространению обязательной вакцинации на медперсонал, пожарных-спасателей и людей, работающих с пожилыми, однако некоторые (особенно «Непокорённая Франция») возражают против «стигматизации» медработников. Что касается распространения с августа санитарного пропуска на кафе и рестораны, то эта мера, которую правительство считает лучшим оружием против новой волны эпидемии, вызывает резкую критику. Особенно жаркие споры разгорелись вокруг одного из пунктов нового законопроекта, который даёт возможность увольнять представителей социальных профессий, которые отказываются получать санитарный пропуск. Несмотря на правительственные поправки для смягчения спорного положения, республиканец Патрик Хецель называет такой шаг «жестоким», а социалистка Кристин Пирес Бон — «чудовищным».

Редкой парламентской поправкой, которую удалось принять, стала отмена наказания за фальсификацию санитарного пропуска: оно достигало пяти лет тюрьмы и штрафа в €75 тыс. В то же время, к большому неудовольствию оппозиции, правительство вернуло две поправки, благодаря которым санитарный пропуск станет обязательным для несрочных пациентов или посетителей медучреждений и домов престарелых.

Хотя большинство депутатов Национального собрания объединились, несколько человек выступило против новых ограничений, указывает французская газета. Среди них — представители партии «Вперёд, Республика!» Паком Рупин, который не поддерживает введение пропусков, и Стелла Дюпон, добивающаяся большей «гибкости» законодательного текста. При этом предводительница ковидоскептиков Мартин Воннер приравняла обязательную изоляцию больных, призванную нарушить цепочку заражений, к сдвигу в сторону «тоталитарного режима», пишет Le Monde.