Daily Telegraph – треть смертей от коронавируса в Англии пришлась на дома престарелых

Треть людей, погибших от коронавируса в Англии, были постояльцами домов престарелых, пишет The Daily Telegraph. С апреля прошлого года по март 2021-го число смертей достигло 39 тыс. Некоторые учреждения лишились 75% своих клиентов. А всё потому, что в начале пандемии работников этой сферы бросили на произвол судьбы, не обеспечив средствами индивидуальной защиты и тестами, отмечает британское издание.



Reuters

С начала пандемии от коронавируса в Англии умерло приблизительно 113 тыс. человек, пишет The Daily Telegraph. При этом треть смертей пришлась на дома престарелых. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные британской Комиссией по соблюдению стандартов по уходу за больными и престарелыми. С 10 апреля прошлого года по 31 марта 2021-го в этих учреждениях из-за COVID-19 умерло 39 017 человек.

Рекордное число постояльцев (44) ушли из жизни в доме престарелых в городе Уиган. Чуть меньше (41) — в графстве Сомерсет. В процентном отношении к числу койко-мест некоторые учреждения — при условии абсолютной заполненности — потеряли 75% своих постояльцев.

И всё потому, что в начале пандемии работников этой сферы услуг «бросили на произвол судьбы», продолжает британское издание. Не хватало средств индивидуальной защиты, тестов, учреждения были вынуждены принимать у себя заражённых пациентов, выписанных из больницы. Правительство обещало организовать «защитное кольцо» вокруг домов престарелых, но в реальности этого не произошло.

Работники этой сферы оказались в очень сложных условиях и были вынуждены проявлять личный героизм на передовой борьбы с пандемией. Среди персонала также есть умершие от коронавируса, а многие до сих пор восстанавливаются после болезни.

Комиссия опубликовала данные для того, чтобы у людей сложилась более полная картина того, какое влияние CVOID-19 оказал на дома престарелых, людей, которые в них живут, и их семьи. Изначально эту информацию опасались выкладывать в открытый доступ, так как это угрожало непрерывности оказания медицинской помощи, но сейчас риски уже не так велики. Впрочем, стоит отметить, что в статистику также включены постояльцы домов престарелых, которые не умерли непосредственно в стенах учреждения и которые заразились коронавирусом в другом месте, отмечает издание.