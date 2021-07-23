Россия захотела увидеть запись отбора биопроб у Навального экспертами ОЗХО

Немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Алексея Навального специалистами ОЗХО, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на то, что в уже достаточно нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в недавно обнародованном докладе ОЗХО об осуществлении КЗХО в 2020 году на предмет даты направления в Берлин спецмиссии Организации для забора биоматериала А.Навального в берлинской клинике «Шаритэ» Технический секретариат ОЗХО, которому принадлежит авторство этого документа, фактически самоустранился от дачи каких-либо разъяснений по этому поводу», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

Она указала, что «инициативу взяла на себя» Германия, постпред которой «несколько переиначила текст, заменив даты с 20 августа на 4 сентября 2020 года». Захарова отметила, что и сами немцы «запутались во всей этой «мутной» истории».

Так, по версии постпреда, озвученной в сентябре 2020 года, задействовать техническую экспертизу ОЗХО Берлин решил 11 сентября 2020 года, запрос направили на следующий день, до этого действия экспертов ОЗХО «носили, дескать, «подготовительный» характер», рассказала Захарова. Однако руководство техсекретариата ОЗХО тогда уверяло, что «ничего не получало от немецкой стороны», и вплоть до 4 октября 2020 года вообще отрицало направление ею спецмиссии в Берлин в начале сентября.

По словам Захаровой «наспех состряпанная провокация евроатлантического «сообщества» настолько шита «белыми нитками», что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло» с Навальным «на самом деле».

Захарова предложила Берлину представить видеоматериалы, которые «должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб» у Навального в клинике «Шаритэ», а затем при их «разделении и опечатывании для передачи в две назначенные техсекретариатом ОЗХО для проведения исследования лаборатории». Захарова пояснила, что «такие процедуры предусмотрены КЗХО и Приложением к Конвенции по проверке и должны неукоснительно соблюдаться». Без них и «других свидетельств очень трудно поверить в то, что «отравление» Навального «произошло на самом деле».

Напомним, официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили.

До этого МИД РФ заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

Главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением, была дискредитация РФ и прекращение строительства «Северного потока–2», заявили журналистам европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО. По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.