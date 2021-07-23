Россия собралась удвоить число авиарейсов между Москвой и Минском

С 1 августа число регулярных авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается вдвое, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Число рейсов «на взаимной основе» в Белоруссию по маршрутам Москва – Минск вырастет с 10 до 20, по маршрутам Сочи – Минск и Краснодар – Минск увеличится «с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте», передает ТАСС.

Напомним, РФ увеличила число рейсов до 10 раз в неделю в июне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия странами Запада воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.