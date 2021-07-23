Россиянина депортировали из США за подготовку кибератаки на Tesla

Осужденный в США за попытку организовать кибератаку против компании Tesla житель России Егор Крючков депортирован в Россию, сообщили американские власти.

В иммиграционной и таможенной службе США сообщили, что «указанное лицо депортировали 21 июля». Крючков был выслан в Россию, передает РИА «Новости».

Напомним, Крючкова обвинили в том, что он с сообщниками хотел завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании. Крючков признал себя виновным и был приговорен к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев.