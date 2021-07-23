Кристен Стюарт, Дэниэл Рэдклифф и другие актеры, олицетворяющие одного героя

Часто бывает, что актеры, сыграв в одном крайне популярном фильме или сериале, долго ассоциируются именно с ролью в этом проекте. От подобного, например, страдал Дэниэл Рэдклифф; “Вечный” Гарри Поттер 23 июля празднует свой день рождения. По этому случаю вспоминаем, кому еще из актеров таким образом “не повезло”. С популярными ролями актеров из подборки в удобном формате можно ознакомиться в онлайн-кинотеатре KION.

Дэниэл Рэдклифф – “Гарри Поттер”

Кажется, нет человека, который бы не слышал про талантливого студента Хогвартса Гарри Поттера. Именно роль волшебника, спасшего мир, принесла актеру мировой успех и любовь миллионов зрителей. Однако Рэдликфф не останавливается на одном успешном проекте, а пробует себя и в других амплуа. А в прошлом году Дэниэл и вовсе заявил, что не отказывается продолжать сниматься в продолжении “Гарри Поттера”.

Кристен Стюарт — “Сумерки”

Образ Беллы Свон, главной героини экранизации серии романов Стефани Майер, принесла Кристен Стюарт всемирную популярность. И одновременно с этим на нее обрушились потоки ненависти — как от поклонников первоисточника, так и от тех, кто не переносит Майер ни в каком виде. Несмотря на это, Кристен не сломалась и пыталась браться за любые эксперименты, снимаясь как в других блокбастерах (“Белоснежка и Охотник”), так и в авторском кино (“Зильс-Мария”, “Все еще Элис”). Однако на некоторое время Стюарт оставалась актрисой одного и того же образа. Впрочем, в последние годы актриса смогла справиться с этим.

Роуэн Аткинсон — “Мистер Бин”

Большинство даже не знает имени и фамилии этого актера. Роуэн Аткинсон для 99% жителей Земли — Мистер Бин, персонаж британского шоу начала 90-х, который по сей день остается актером одной роли. Несмотря на это положение, Аткинсон ничуть не падает духом. Актер сделал из своего амплуа настоящую машину по зарабатыванию денег и прекрасно себя чувствует. В 2000-х и 2010-х выходила франшиза “Агент Джонни Инглиш”, которая подарила Аткинсону новый, но все-таки схожий образ. Разве что теперь забавный человек, попадающий в нелепые ситуации, обрел профессию супершпиона.

Тоби Магуайр — “Человек-паук”

46-летний актер из Санта-Моники (Калифорния, США), Тоби Магуайр, казалось бы, давно работает в самых разных жанрах — “Жертвуя пешкой”, “Великий Гэтсби”, “День труда”, “Братья” и другие картины показали, что Магуайр может быть кардинально разным в кадре. Тем не менее широкому кругу зрителей в большинстве случаев вспоминается главная роль в его карьере — образ Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми. Вероятно, таково проклятье массовой культуры.

Сара Джессика Паркер — “Секс в большом городе”

Актриса Сара Джессика Паркер — еще одна “жертва” одной роли. Вряд ли широкие зрительские массы вспомнят какой-либо другой ее проект, кроме “Секса в большом городе”, где она блестяще воплотила роль роковой красотки Кэрри Брэдшоу. При этом актриса появлялась в других голливудских ромкомах, но, вероятно, любить, помнить и знать ее еще долгие годы будут как сильную, остроумную и сексуальную Брэдшоу, которая никогда не теряет чувства юмора и не падает духом.

Маколей Калкин — “Один дома”

“Один дома” — пожалуй, один из главных рождественских американских хитов 90-х, приключение юного Кевина в доме, который остался лишь на его попечении. Парню придется столкнуься с подозрительным уборщиком снега и злостными грабителями, решившими залезть в дом, поскольку хозяева улетели на отдых, забыв взять с собой Кевина. Маколей Калкин, исполнивший эту роль, по сей день остался актером одного образа. Ответственность за это лежит на бездарном менеджменте — отец Маколея направлял сына в те проекты, которые лишь пытались повторить успех оригинального фильма, а Калкину приходилось играть один и тот же образ.