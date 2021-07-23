Преподавателя киевского вуза будут судить за развратные действия в отношении 12-летней девочки

По данным следствия, мужчина познакомился с 12-летней внучкой своей знакомой во время отдыха на Русановском пляже. Он взял у девочки номер телефона и начал переписываться с ней в Viber.

“Путем убеждений и обещаний мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетней фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения половой страсти”, – отметили правоохранители.

Мужчина говорил девочке, что об их общении не должны знать взрослые. Однако ребенок рассказал обо всем матери, которая обратилась в полицию. Следственные действия подтвердили слова девочки.

“Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет”, – сообщили в прокуратуре.

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