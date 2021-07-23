 

Зеленский ввел санкции против “представительств властей” Крыма и террористов “ДНР” во Франции

23.07.2021, 23:00, Новости дня
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П сакционный список попала неприбыльная организация “Официальный репрезентационный центр “ДНР” во Франции”, неприбыльная организация “Ассоциация представительство “ДНР” во Франции”, а также третья неприбыльная организация под названием “Ассоциация Франция – Крым”. 

В Украине будут заблокированы активы организаций, они не смогут вывести капиталы за пределы страны. Кроме этого, указ приостанавливает исполнение экономических и финансовых обязательств. Санкции ввели на три года. 

Указанным организациям прекратят предоставлять телекоммуникационные услуги, запретят использовать телекоммуникационные сети общего пользования, передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности

Под украинские санкции попали так называемый основатель “Официального репрезентационного центра “ДНР” во Франции” Жераль-Юбер Фаяр и Неан Кристель, сотрудник “Международный пресс-центр Doni”, проживающая в Донецке. 

Активы этих лиц заблокируют на территории Украины. Им запретят выводить капитал за пределы страны и приостановят исполнения экономических и финансовых обязательств. Санкции против них будут действовать три года.

Контекст:

Файяр, который называл себя “почетным консулом представительского центра ДНР” в Марселе. Эту организацию открыли в 2017 году. Тогда же министерство иностранных дел Франции обратилось в прокуратуру по поводу регистрации данной организации в Марселе

В июне 2017 Файяр посещал Донецк, где встречался с главарями “ДНР”.

В апреле 2019 года Файяра арестовали во Франции по обвинению в сутенерстве, писала газета Le Monde.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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