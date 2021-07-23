 

Отца львовского школьника оштрафовали за карикатуры на учителей

23.07.2021, 23:00, Новости дня
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В материалах дела указано, что в июле 2020 года ученик школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в Instagram, на которой публиковал мемы на фотографии учителей.

Издание отметило, что учителя восприняли это как буллинг и написали заявление в полицию. Во время суда отец подростка признал свою вину и попросил не наказывать строго.

Судья Галицкого районного суда Виктор Романюк признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и оштрафовал его на 850 грн. Также мужчина должен заплатить 420 грн судебного сбора.

На постановление суда родители мальчика апелляцию не подавали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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