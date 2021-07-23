 

Видеокарта Radeon RX 6600 XT снова появилась на фото

23.07.2021, 22:58, Новости дня
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В одном из снимков на китайском форуме Baidu эксперты распознали видеокарту Radeon RX 6600 XT, хотя маркировки на данном ускорителе не видно. Однако специалисты без труда узнали данное устройство, так как то уже не первое изображение.

Ценность снимков, которые «провисели» в сети недолго, состоит в том, что можно было рассмотреть видеокарту и узнать подробности, о которых специалисты ранее только догадывались.

В частности, поучил подтверждение тот факт, что в данной видеокарте система охлаждения была создана инженерами из XFX. Здесь виден радиатор, теплоотводящие трубки и другие важные детали. Также эксперты указывают на наличие 2048 потоковых процессоров, шины на 128 бит и восьми гигабайт памяти GDDR6.



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