Агробиологи из России намерены высадить морозоустойчивый картофель в Арктике

Агробиологи из Коми намерены создать морозоустойчивый и неприхотливый картофель товарного качества. Его планируют высаживать в северных регионах РФ и, в частности, в Арктической зоне.

В настоящий момент исследователи провели промежуточный анализ нескольких видов, которые уже сейчас вовсю прорастают на тестовых полях в Коми. В частности, некоторые клубни оказались недостаточно устойчивыми к жаре и их листья начали засыхать и покрываться пятнами, что свидетельствует о заражении альтернариозом. Другие клубни внешне ничем не отличались от остальных сортов, но достав сам картофель учёные обнаружили тёмные места, свидетельствующие о другом заболевании. Директор Института агробиотехнологий Коми Андрей Юдин не видит в этом никаких трудностей. Эксперт объяснил, что в этом и есть суть эксперимента. Им требуется найти самый устойчивый и перспективный гибридный сорт, чтобы уже его можно было протестировать в более серьёзных условиях. Для этого в программу заложено три года исследований, а на выведение нужного сорта может потребоваться до 15 лет.

В свою очередь заместитель директора по научной работе Владимир Зайнуллин считает результаты неточными. Он объяснил, что сам год выдался аномальным. Высокие температуры обрушились на Коми слишком рано, а осадков катастрофически недостаточно. В среднем эксперимент можно считать действительным только в случае дождей хотя бы два раза в неделю. Сейчас же даже таких осадков не наблюдается, а поэтому этот год, как отметил специалист, лучше не учитывать в общем зачёте.

Источник: komiinform.ru